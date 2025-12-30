حصة بوحميد: مبادرات سمو الشيخة منال بنت محمد ذات أثر مستدام في المسار المهني للمرأة الإماراتية

نظمت مؤسسة دبي للمرأة جلسة حوارية ضمن برنامج "تمكين بلس" لرئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، استضافت خلالها مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بنت عيسى بوحميد، وذلك في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز القدرات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية وتنمية مهارات التواصل والحضور المؤثر في المحافل المهنية والمجتمعية.

ويُعد برنامج "تمكين بلس"، الذي يمتد على مدار عام كامل، أحد البرامج القيادية النوعية التي أطلقتها مؤسسة دبي للمرأة، ويتضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة المتخصصة، تشمل دورات في القيادة والتطوير المهني، والذكاء الاصطناعي، والصحة النفسية، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين وشخصيات قيادية ملهمة، بهدف نقل الخبرات وبناء شبكة تواصل فاعلة بين المشاركات.

وخلال الجلسة، أعربت حصة بنت عيسى بوحميد عن سعادتها بالمشاركة في هذا البرنامج القيادي من مؤسسة دبي للمرأة، مؤكدة أنه يواكب النهج الراسخ لدولة الإمارات في دعم المرأة، وأشادت معاليها بجهود حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ودعم سموها للمرأة في كافة المجالات من خلال مبادرات وبرامج ذات أثر مستدام تسهم في تطوير المسار المهني للمرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات.

وتطرقت خلال الجلسة إلى محطات من تجربتها في العمل الحكومي والقيادي والدروس المستفادة من هذه التجارب التي تفخر وتعتز بها، والدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية اجتماعياً ومهنياً، والمردود الإيجابي لتمثيلها المرتفع في مواقع صنع القرار، مؤكدةً أن المرأة استفادت بنجاح من الفرص المتنوعة التي هيأتها لها الدولة وأثبتت جدارتها وتميزها في مختلف القطاعات، ما جعل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً ملهماً في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين، لافتةً إلى المراتب المتقدمة التي تحققها الدولة سنوياً في مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة.

وأضافت حصة بنت عيسى بوحميد أن المرأة الإماراتية تميزت، على مدى أكثر من خمسة عقود، بروح المسؤولية والعزيمة والإبداع، مؤكدةً أن الفرص المتاحة أمامها اليوم تفتح آفاقاً واسعة لمواصلة هذا النجاح وتعزيز إسهامها في مختلف مجالات التنمية.

كما أشادت بالمبادرات المتنوعة التي تنفذها مؤسسة دبي للمرأة لتعزيز إسهامات المرأة في الاقتصاد الوطني والعمل الحكومي، وتمكينها من تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل العالمية، مشيرة إلى النجاح الذي حققته المؤسسة في تنظيم ثلاث دورات من "منتدى المرأة العالمي" في أعوام 2016 و2020 و2024، واستقطابها لقادة ومسؤولين عالميين وشخصيات مؤثرة، مؤكدةً أن هذه الجهود أسهمت في ترسيخ مكانة مؤسسة دبي للمرأة كنموذج عالمي للمؤسسات الداعمة للمرأة.

ويشارك في برنامج "تمكين بلس" 19 رئيسة لجنة نسائية من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، بما يعزز رؤية حكومة دبي في بناء القدرات، وترسيخ بيئة عمل شاملة ومحفزة على الإبداع، وتطوير الأداء والإنتاجية، وتحقيق مستويات متقدمة من السعادة الوظيفية. وشهد البرنامج خلال الشهرين الماضيين تنظيم ورشتي عمل، الأولى في مجال الصحة النفسية والذكاء العاطفي، والثانية حول تطوير المهارات القيادية وبناء الثقة بالنفس، من خلال تجربة تدريبية مبتكرة تمزج بين التعلم العملي والتأمل الذاتي عبر التفاعل مع الخيل، بما يسهم في تنمية مهارات القيادة والتخطيط المستقبلي والتعامل مع التحديات في مختلف الظروف.