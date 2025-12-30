مستشفى القاسمي يُجري أول عملية قسطرة لمريض ستيني بتقنية Volt PFA على مستوى الدولة

في إنجاز طبي يُعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، نجح قسم كهرباء القلب في مستشفى القاسمي، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إجراء أول عملية علاج لاضطرابات نظم القلب باستخدام تقنية Volt™ Pulsed-Field Ablation (PFA)، إحدى أحدث التقنيات العالمية في علاج الرجفان الأذيني، على مريض إماراتي ستيني.

وكان القسم قد استقبل مريضًا إماراتي الجنسية ستيني، يعاني من نوبات متكررة من الرجفان الأذيني، تمثلت في خفقان سريع وغير منتظم في القلب، مصحوب أحيانًا بالتعب وضيق في التنفس وعدم الارتياح الصدري. وقد ازدادت وتيرة هذه النوبات خلال الفترة الأخيرة، مما انعكس سلبًا على نشاطه اليومي وجودة حياته، وذلك على الرغم من التزامه بالعلاج الدوائي الموصوف. وبعد إجراء التقييمات السريرية والفحوصات القلبية اللازمة، تبيّن أن الحالة تتطلب تدخلاً علاجيًا متقدمًا للسيطرة على اضطراب نظم القلب، ليتم اتخاذ قرار التدخل باستخدام تقنية Volt PFA بنجاح.

وقال مدير مستشفى القاسمي الدكتور عارف النورياني، إن هذا الإنجاز يجسد التزام المستشفى ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتقديم رعاية صحية متقدمة ترتكز على تبني أحدث الابتكارات الطبية العالمية، مؤكدًا أن إدخال تقنية Volt PFA يشكل نقلة نوعية في خيارات علاج مرضى اضطرابات نظم القلب، ويسهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياتهم وتقليل المضاعفات المرتبطة بالعلاجات التقليدية.

وأشار إلى أن تنفيذ هذا الإجراء المتطور بسواعد الكوادر الطبية المتخصصة يعكس كفاءتها وجاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أحدث التقنيات الطبية وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات المتتالية تعزز ثقة المرضى بالخدمات الصحية الوطنية، وتدعم مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في تطوير منظومة صحية قائمة على النتائج والأثر الإيجابي، بما يتماشى مع استراتيجيات دولة الإمارات.

من جانبه، أوضح استشاري ورئيس قسم كهرباء القلب في مستشفى القاسمي الدكتور محمد مجدي، أن تقنية استئصال الحقل النبضي (Pulsed-Field Ablation – PFA) تُعد من التقنيات غير الحرارية المتقدمة لعلاج اضطرابات نظم القلب، وعلى رأسها الرجفان الأذيني، حيث تعتمد على إرسال نبضات كهربائية عالية الطاقة تستهدف بدقة الأنسجة المسؤولة عن الإشارات الكهربائية غير المنتظمة، مع الحفاظ على سلامة الأنسجة المحيطة.

وبيّن أن هذه التقنية تعتمد على مبدأ الإلكتروليترابوريشن (Electroporation)، الذي يؤدي إلى إحداث تغييرات دقيقة في نفاذية أغشية الخلايا المستهدفة، ما يتسبب في تعطيلها بشكل انتقائي دون الحاجة إلى استخدام الحرارة أو التبريد، كما هو الحال في التقنيات التقليدية.

وأشار إلى أن نظام Volt™️ PFA من شركة Abbott يُعد من أحدث أنظمة PFA عالميًا، ويتميز بتصميم مبتكر على شكل كرة داخل سلة يتيح تلامسًا أفضل مع الأنسجة المستهدفة، إضافة إلى إمكانية إجراء رسم الخرائط الكهربائية والاستئصال العلاجي في إجراء واحد باستخدام القسطرة نفسها. كما يتيح النظام في بعض الحالات إجراء العملية تحت تسكين خفيف بدلًا من التخدير العام، ما يقلل من المخاطر المحتملة ويسرّع من تعافي المرضى، فضلًا عن تكامله مع أنظمة رسم خرائط القلب ثلاثية الأبعاد لرفع دقة تحديد مناطق الاستئصال.

ويُضاف هذا الإنجاز إلى سجل النجاحات المتواصلة التي يحققها مستشفى القاسمي كمركز مرجعي في طب القلب، ليؤكد ريادته كأول منشأة صحية على مستوى الدولة تطبق تقنية Volt PFA لعلاج اضطرابات نظم القلب، بما يعكس الجاهزية العالية والكفاءة المتقدمة للكوادر الطبية الوطنية في تبني أحدث الممارسات العلاجية. ويأتي هذا الإنجاز النوعي بالتزامن مع موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على النظام، الأمر الذي يعزز مكانة المستشفى ودولة الإمارات في مقدمة المؤسسات الصحية الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال الرعاية الصحية المتقدمة.