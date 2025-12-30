ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الخدمات العدلية، الأمر الذي يعزز من جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات في إمارة الشارقة.

وثمّن المجلس، اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة لعام 2026، والذي يعكس حرص سموه على تعزيز الاستقرار المالي ودعم خطط التنمية المستدامة، وضمان استمرارية تطوير الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز كفاءة الإنفاق وفاعلية الأداء الحكومي.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، برئاسة رئيس هيئة الشارقة الصحية الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، وعضوية كل من، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الله المعلا - مدير المكتب التعليمي لقطاع العمليات المدرسية - الشارقة والوسطى بوزارة التربية والتعليم، ومدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة العميد الدكتور علي أحمد أبو الزود، ومدير عام مؤسسة سلامة الطفل هنادي صالح اليافعي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي محمد عبيد الحصان، ومدير دائرة شؤون الضواحي الدكتور عبد الله سليمان الكابوري النقبي، ومدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية عبد الله محمد الكديد المحرزي، ومدير الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية مدينة الشارقة عادل عمر سالم عمر، ومدير مراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينة الشارقة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتورة أميرة سيف الخاجة، ومدير الإدارة التنفيذية لشؤون قطاع خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الاجتماعية خلود أحمد النعيمي، ومدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الموارد البشرية أسماء حسن المرزوقي، وخبير ضمان جودة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص لهيب مصطفى المتولي، وتنفيذي أول علاقات إعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حسين علي الملا.

كما أصدر المجلس قرارات بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم والنيابات في إمارة الشارقة، وبشأن الرسوم والغرامات المتعلقة بمهنة الكاتب العدل في إمارة الشارقة، وبشأن رسوم خدمات تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة الشارقة، الأمر الذي يعزز كفاءة العمل القضائي وسهولة وصول المتعاملين إلى الخدمات القضائية، وضمان حقوق المتعاملين وفق أطر تشريعية وتنظيمية، مؤكداً المجلس دعمه للارتقاء بالعمل القضائي وتعزيز سيادته.

واطلع المجلس على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2025م، التي تعكس حرص حكومة الشارقة على تمكين الأفراد، وتوفير حياة كريمة للأسر، وتوسيع فرص التوظيف، والاستثمار في الكفاءات الوطنية.

واستعرض التقرير إجمالي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم والبالغ 3145 شخصا، بتكلفة تبلغ أكثر من 950 مليون درهم، وذلك في الجهات المركزية واللامركزية، كما تناول التقرير إحصائيات التوظيف وفق المدن والمناطق والمؤهلات العلمية، ومقارنة التوظيف بين عامي 2024-2025.