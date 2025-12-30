«طرق دبي»: مزاد الأرقام المتميزة الـ 120 يُحقق الإيراد المالي الأعلى

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ120 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بدبي، السبت الماضي، 109 ملايين و26 ألف درهم، وتُمثّل هذه الحصيلة الإيراد المالي الأعلى في تاريخ مزادات الأرقام المميزة منذ انطلاقها.

وحقق الرقم «BB12» القيمة السعرية الأعلى في المزاد، وبِيع بتسعة ملايين و660 ألف درهم، تلاه الرقم «AA25» بثمانية ملايين و40 ألف درهم، ثم الرقم «BB30» بستة ملايين و740 ألف درهم، والرقم «CC100» بأربعة ملايين و210 آلاف درهم.

وتؤكد النتائج التي حققها المزاد نجاح الاستراتيجية التي تتبعها الهيئة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، إذ تستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة للراغبين في اقتناء الأرقام المميزة التي تحمل قيمة رمزية بالنسبة لأصحابها، وقد طرحت الهيئة في مزادها العلني الـ120 الذي جرت فعالياته في قاعة «الجود» بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات «AA – BB – CC - K-N-O-R-T-U-V-W-X-Y-Z».