8 مبادرات للتشجيع على الزواج المبكر والإنجاب لتعزيز الأسرة الممتدة

كشف رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي، عن انتهاء الدائرة من إعداد استراتيجية شاملة للشباب سيتم إطلاقها في 2026، مشيراً إلى تحقيقها تقدّماً ملموساً، خلال العام الجاري، في تحديات الزواج المبكر والإنجاب وتعزيز الأسرة الممتدة، من خلال ثماني مبادرات تشمل الأعراس الجماعية، وأعراس مديم للنساء، وسلفة الزواج، ودعم «الأمهات الجدد»، وتمديد إجازة الأمومة، والمساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، والخصم من قيمة القرض السكني، إضافة إلى تمديد فترة سداد القروض السكنية.

وتفصيلاً، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي حرص القيادة الرشيدة على تقديم الدعم الدائم والمستمر للشباب، بما يتيح لهم تأسيس حياة أسرية مستقرة، ويخفف عنهم أعباء تكاليف الزواج، مؤكداً أن الأسر المتماسكة تُشكّل الركيزة الأساسية لتقدّم دولة الإمارات وازدهار مجتمعها، وهي الأساس لمجتمع متلاحم قادر على البناء والعطاء والمضي قدماً نحو مستقبل مشرق.

وأشار خلال «بودكاست 100 موجه» إلى أن مبادرة «مديم»، وبرنامج نمو الأسرة الإماراتية (نمو)، أسهما بفاعلية في تعزيز رحلة بناء الأسر وتأسيسها واستقرارها وفق القيم الإماراتية الأصيلة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في ترسيخ مجتمع متماسك ومستدام، قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التنمية الشاملة، وضمان استمرار تلاحم أفراده في إطار من التماسك الاجتماعي والقيم النبيلة، لافتاً إلى أن المؤشرات أظهرت انخفاض سن الزواج لدى الشباب والفتيات خلال العام الماضي.

وقال الخييلي: «انتهت الدائرة من إعداد استراتيجية شاملة للشباب، وسيتم إطلاقها قريباً عقب اجتماع حكومة أبوظبي لمناقشة المبادرات التي سيتم إطلاقها في الاستراتيجية، حيث نسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على الشباب لكونه ليس موضوعاً مجتمعياً، حيث يشكل الشباب عنصراً أساسياً في جميع القطاعات، مثل العمل والصحة والرياضة والتعليم».

وأضاف: «سيكون جميع عناصر الحكومة مشاركين في نقاشات استراتيجية الشباب، لأن كل جهة لديها جزء من هذه الأجندة يجب أن تعمل عليها وتشارك في تنفيذها، لكي نستطيع النجاح في التغلب على التحديات التي تواجه الشباب»، واصفاً الاستراتيجية بأنها «استراتيجية عابرة للقطاعات» تتطلب مشاركة جميع الجهات في تنفيذها لتحقيق النجاح المنشود.

وأشار الخييلي إلى أن دائرة تنمية المجتمع تنظم عبر مبادرة «مديم»، وبالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، الأعراس الجماعية للرجال للإسهام في مواجهة تحدي تأخر سن الزواج لدى الشباب، بسبب ارتفاع كلفة الزواج، وزيادة الأعباء المادية بسبب بذخ الأعراس، كما وفّرت الدائرة نموذج «مديم» لأعراس النساء الذي يُعدّ نموذجاً فريداً من نوعه، لأنه يركز على إحياء الموروث الإماراتي الأصيل في حفلات الزفاف الذي يركز على عدم البذخ في ممارسات حفلات الزفاف ويراعي الاحتياجات العصرية للشباب، كما أن له فوائد عدة، مثل بدء الحياة الزوجية بدون ضغوط مالية، من خلال الباقات التي يتضمنها النموذج والتي تراعي الاعتدال في التكاليف.

ولفت إلى أن برنامج نمو الأسرة الإماراتية (نمو) يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة نحو تعزيز تماسك المجتمع الإماراتي، من خلال دعم الأسر في كل مرحلة من مراحل تطورها، ويُقدّم هذا البرنامج ست مبادرات توفر مجموعة من الخدمات التي تلبي احتياجات الأسر الحقيقية، وتدعم الاستقرار الاجتماعي ومسيرة التنمية الوطنية على المدى الطويل.

وتشمل مبادرات برنامج «نمو» مبادرة سلفة الزواج الميسّـر لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الشباب في بداية الزواج، ويتم ذلك عبر منح مواطني الإمارة المقبلين على الزواج الذين تنطبق عليهم الشروط، سلفة بدون فوائد بقيمة 150 ألف درهم، ويتم إعفاء المستفيدين من هذه المبادرة من دفع مبلغ 50 ألف درهم من إجمالي مبلغ السلفة بعد مرور خمس سنوات على الزواج وإنجابهم لطفلين.

كما يُقدّم البرنامج مبادرة المساعدة الإيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 50 ألف درهم، حيث يمكن أن تصل قيمة المساعدة إلى 75 ألف درهم إماراتي بناء على دخل المستفيد الشهري، وتستمر هذه المساعدة لمدة سنتين، ويمكن تجديدها بحد أقصى أربع سنوات.

وفي إطار الحرص على الصحة النفسية للأسرة، يوفر البرنامج خدمة الزيارات المنزلية لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للآباء والأمهات في الفترة التي تلي مرحلة ولادة الأبناء والعناية بالرضع، وإرشاد الوالدين إلى أفضل سبل التعامل مع المولود الحديث، وأهمية تعاونهما معاً في رعايته، وضمان الحفاظ على سلامة الأم والطفل، وتقديم أقصى درجات الرعاية والاهتمام والرفاهية لهما.

ويتضمن البرنامج أيضاً مبادرة لتمديد إجازة الأمومة للمواطنات العاملات في القطاع الخاص، ومساواتها بمثيلتها في القطاع الحكومي لتصل إلى 90 يوماً، وذلك لتعزيز استقرار الأسر الإماراتية، ومساندة الآباء والأمهات لتمكينهم من تحمل مسؤولية إنجاب الأطفال ورعايتهم والاهتمام بهم.

ويتيح برنامج «نمو» للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية ما بين 21 و50 ألف درهم، خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، وذلك بواقع 30 ألف درهم عن المولود الرابع، و30 ألف درهم عن المولود الخامس، و40 ألف درهم عن المولود السادس، دون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض، كما يتيح البرنامج للمواطن المستفيد من منافع القروض السكنية (من أصحاب الدخول الشهرية التي تزيد على 50 ألف درهم) تخفيض قيمة أقساطه الشهرية، من خلال تمديد فترة سداد القرض السكني لمدة تسع سنوات، وذلك بواقع ثلاث سنوات عن كل مولود إضافي ابتداء من المولود الرابع حتى المولود السادس.

تأهيل المقبلين على الزواج

أكدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي توفيرها، عبر مبادرة «مديم»، برنامجاً تدريبياً متكاملاً مدته 13 ساعة، يهدف إلى بناء أساس قوي للزواج المستقر، عبر تنمية قدرات ومهارات المقبلين والمقبلات على الزواج، بهدف بناء علاقات زوجية ناجحة ومستدامة، عبر تناول مجموعة متنوعة من الموضوعات والأنشطة المتعلقة بالزواج، ويُقام البرنامج في مركز مِديم لإعداد الأسرة، ويتكون البرنامج من جلستَي إرشاد رئيستين تليهما ست جلسات تدريبية، يغطي البرنامج فيها موضوعات أساسية مثل مراحل تكوين الأسرة، والمنظور الإيجابي للزواج، والأهداف المشتركة في الحياة الزوجية، وإدارة الصحة الزوجية، والذكاء العاطفي، والتواصل الفعّال، وتنظيم الأسرة، والإدارة المالية، وتحقيق السعادة الزوجية. وتُقدّم البرنامج نخبة من الاستشاريين الأسريين، وخبراء العلاقات الزوجية، والأخصائيين النفسيين، والمدربين المعتمدين، كما يحصل المشاركون في البرنامج على بطاقة «مِديم» للمزايا التي نُقدّمها بالشراكة مع «فزعة»، والتي توفر لهم حوافز وخدمات حصرية.