دراسة تُحدّد أسباب درجات الحرارة المرتفعة في الخليج العربي

كشفت دراسة جديدة صادرة عن مركز مبادلة لأبحاث مناخ وبيئة الخليج العربي في جامعة نيويورك أبوظبي، عن أسباب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال بعض مواسم الصيف في الخليج العربي، الذي يؤدي بدوره إلى موجات حرّ بحرية تُهدّد الشعاب المرجانية والثروة السمكية والأنظمة البيئية الساحلية.

ويتيح هذا الفهم للعلماء والجهات المحلية القدرة على التنبؤ بهذه الظروف البيئية قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر، ما يوفر الوقت لاتخاذ التدابير الوقائية وحماية الحياة البحرية في المنطقة.

ويُعدّ الخليج العربي البحر الأشد حرارة على مستوى العالم خلال فصل الصيف.

وعلى الرغم من أن الكائنات البحرية في المنطقة تكيفت مع درجات الحرارة المرتفعة، يمكن أن يؤدي الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلى ابيضاض الشعاب المرجانية بالكامل، واضطراب شامل في النظم البيئية، وحتى وقت قريب، لم تكن أسباب هذه الظواهر مفهومة بشكل واضح.

وبالاستناد إلى عمليات الرصد طويلة الأمد ونماذج المحاكاة المتقدمة للمحيطات، توصّل الباحثون إلى أن موجات الحر البحرية في الخليج تحدث عند تغيّر نمطين رئيسين من الرياح، بما يشمل ضعف الرياح الشمالية الغربية المحلية المعروفة برياح الشمال، واشتداد سرعة الرياح الموسمية الهندية الصيفية.

ويؤدي هذا التغير إلى زيادة الرطوبة في الغلاف الجوي فوق مياه الخليج، واحتباس الحرارة على سطح البحر.

وتزداد احتمالية حدوث هذه التغيرات خلال ظاهرة النينيا التي تصبح فيها مياه المحيط الهادئ الاستوائي أبرد من المعتاد، في الفترات التي يضعف فيها تذبذب شمال الأطلسي، ما يغير نمط العواصف فوق المحيط الأطلسي، وعندما يتزامن هذان النمطان تسجّل مياه الخليج أعلى درجات الحرارة.

و قال المؤلف الرئيس للدراسة، باحث أول، زهير الأشقر: «تكشف الدراسة عن ظاهرة غريبة، فبينما تتشكل موجات الحر البحرية في المحيطات الأخرى في ظروف مناخية تتمثّل في الأجواء الصافية وأشعة الشمس القوية، تسجل مياه الخليج أقصى درجات الحرارة تحت ظروف رطبة وضبابية، وبينما تمثّل ظاهرة النينيو السبب الرئيس لموجات الحر حول العالم، تعمل ظاهرة النينيا على تهيئة الظروف لحدوثها في هذه المنطقة».

وتؤكد الدراسة إمكانية تطوير أنظمة إنذار مبكر بموجات الحر البحرية في الخليج العربي، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي والثروة السمكية والبيئات الساحلية، في ظل زيادة حدة أنماط الطقس القاسية الناتجة عن تغير المناخ.