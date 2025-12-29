الإمارات تدين بشدة محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي

أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة محاولة استهداف مقر إقامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، معربةً عن إدانتها لهذا الاعتداء الآثم وما ينطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، تضامن دولة الإمارات مع رئيس روسيا الاتحادية وحكومة وشعب روسيا الصديق، مؤكدةً رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.