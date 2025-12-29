تعاون بين بلدية دبي ومجلس تجار حتا لدعم مشروع البصمة الوطنية للعسل الإماراتي

وقّعت بلدية دبي مذكرة تعاون مع مجلس تجار حتا، الذي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، بهدف تعزيز التعاون لدعم مشروع "البصمة الوطنية للعسل الإماراتي"، بما يسهم في تعزيز جودة وسلامة العسل الإماراتي ورفع مستوى موثوقيته محلياً ودولياً.

جرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات الموسم العاشر لـ"مهرجان حتا للعسل"، حيث مثّلت بلدية دبي الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، فيما مثّل مجلس تجار حتا الدكتور مانع الكعبي رئيس مجلس تجار حتا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى دعم إنشاء وتطوير قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعسل الإماراتي تعتمد على فحوصات مخبرية وتقنيات تحليل حديثة، إلى جانب دراسات التمييز النباتي والجغرافي، بما يسهم في توثيق خصائص العسل الإماراتي وحماية سمعته وتعزيز تنافسيته في الأسواق.

وبموجب المذكرة، تتولى بلدية دبي تنفيذ التحاليل المخبرية المتخصصة ضمن مشروع البصمة الوطنية للعسل الإماراتي، وإدارة وتطوير قاعدة البيانات الوطنية وتقديم الدعم الفني والعلمي اللازم، فيما يلتزم مجلس تجار حتا بتوفير عينات العسل وحبوب اللقاح من المناطق المتفق عليها وفق مواسم الإنتاج وتزويد البلدية بالبيانات المرتبطة بها، إلى جانب تسهيل الزيارات الميدانية والتعاون في الأنشطة الإعلامية والتوعوية.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، إن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص بلدية دبي على تبنّي حلول علمية متقدمة تسهم في تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية المحلية، وحماية المستهلك، ورفع موثوقية العسل الإماراتي، بما يعزز مكانته كمنتج وطني يتمتع بمعايير عالية من الجودة والشفافية.

وأضافت أن المشروع يمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في دعم المنتج الوطني القائم على المعرفة والتقنيات الحديثة.

وأعرب الدكتور مانع الكعبي عن اعتزازه بالتعاون مع بلدية دبي لتعزيز ودعم المنتجات المحلية من العسل الإماراتي وذلك عبر دراسات موسمية لجميع الأعسال المحلية والتي ستمتد لسنوات قادمة بما يسهم في تأسيس قاعدة بيانات علمية ستكون مصدرا ومرجعا تعريفيا وتفصيليا عن العسل الإماراتي وحبوب اللقاح لكل منطقة جغرافية في الدولة، الأمر الذي سيساعد في التمييز بين أنواع العسل الإماراتي والمحلي والمستورد عبر البصمة المحلية للعسل والتي ستلعب دوراً رئيساً في معرفة تركيبات وخواص العسل من الناحية الكيميائية والفيزيائية، وتعزيز استخداماته الطبية وفق أسس علمية وبحثية دقيقة.