مواقف دبي مجانية خلال عطلة رأس السنة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن المواقف العامة ستكون مجانية خلال عطلة رأس السنة الميلادية والتي توافق الخميس 1 يناير 2026، باستثناء المواقف متعددة الطوابق، وبوابة الخيل N-365، على أن يستأنف تطبيق التعرفة يوم الجمعة الموافق 2 يناير 2026.

كما أوضحت ساعات عمل مراكز إسعاد المتعاملين، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

مراكز إسعاد المتعاملين

وأشارت إلى أن جميع مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها ستكون مغلقة خلال عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2026. فيما ستعمل مناطق إسعاد المتعاملين الذكية في ديرة والبرشاء والطوار والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺔ (الفحص الفني)

كما ستكون مراكز مزودي الخدمة مغلقة خلال عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الجمعة 2 يناير 2026 وحسب ساعات العمل المعتمدة.



حافلات المواصلات العامة (باص دبي)



ودعت المستخدمين إلى معرفة التغييرات على مواعيد الحافلات خلال عطلة رأس السنة الميلادية 1 يناير 2026، من خلال تطبيق سهيل.

وأشارت إلى أن الخط رقم E100 لن يعمل من محطة حافلات الغبيبة ابتداءً من بعد ظهر يوم 31 ديسمبر وستكون آخر رحلة الساعة 12:00 ظهراً من أبوظبي والساعة 2:00 ظهراً من محطة حافلات الغبيبة حتى تاريخ 04 يناير2026 . داعية لاستخدام خط الحافلات رقم E101 من محطة حافلات ابن بطوطة إلى أبوظبي خلال هذه الفترة.

كما أوضحت أنه سيتم تشغيل خط الحافلات رقم E102 من محطة حافلات ابن بطوطة في تاريخ 31 ديسمبر من الساعة 02:00 ظهراً فصاعداً إلى نهاية اليوم .

النقل البحري

وفيما يخص النقل البحري، أوضحت هيئة الطرق والمواصلات، إلى أن معرفة ساعات عمل وسائل النقل البحري خلال عطلة رأس السنة الميلادية يكون من خلال الدخول إلى الرابط التالي: https://rta.ink/4ieNSa0

"مترو وترام دبي"

كما أوضحت مواعيد عمل "مترو وترام دبي" خلال عطلة رأس السنة الميلادية كالتالي:

مترو دبي (بخطيه الأحمر والأخضر):

محطات الخطين الأحمر والأخضر

الأربعاء 31 ديسمبر 2025

5:00 صباحاً – 11:59 مساءً

الخميس 1 يناير 2026

12:00 منتصف الليل – 11:59 مساءً

ترام دبي:

الأربعاء 31 ديسمبر 2025

6:00 صباحاً – 11:59 مساءً

الخميس 1 يناير 2026

12:00 منتصف الليل – 01:00 صباحاً (اليوم التالي)