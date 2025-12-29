بلدية عجمان تنقل خدماتها الذكية إلى تطبيق "عجمان ون" التطبيق الموحد لحكومة عجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان عن إيقاف العمل بتطبيق الدائرة الذكي (MPDA) على جميع منصاته الثلاث: آبل (iOS)، وأندرويد (Google)، وهواوي (Huawei)، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتوحيد قنوات تقديم الخدمات الحكومية، ونقلها إلى تطبيق "عجمان ون" بصفته التطبيق الموحد لحكومة عجمان.

ويأتي هذا التوجه في إطار تبسيط تجربة المتعامل، وتمكينه من إنجاز جميع معاملاته الحكومية بسهولة وسلاسة عبر تطبيق موحد، يعكس نهج حكومة عجمان في التطوير المستدام والعمل المؤسسي المتكامل.

وفي هذا السياق، أوضح مدير عام دائرة البلدية والتخطيط – عجمان عبدالرحمن محمد النعيمي، أن الدائرة تواصل التزامها بالعمل تحت مظلة حكومية واحدة تضع المتعامل في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مستويات السعادة والرفاهية في الإمارة.

وأكد أنه تم نقل أكثر من 40 خدمة ذكية بالكامل، بجميع مزاياها وخصائصها، من تطبيق MPDA إلى تطبيق "عجمان ون"، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، مشيرًا إلى أن قرار إيقاف التطبيق سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي مواءمةً مع رؤية عجمان 2030 واستراتيجية الدائرة في تعزيز التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية أكثر تكاملًا وفعالية، بما ينسجم مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتوفير تجربة رقمية متقدمة وآمنة للمتعاملين.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي أن تطبيق MPDA، منذ تدشينه في عام 2014، شكّل ركيزة محورية في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، ومثالًا وطنيًا متقدمًا في تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات الذكية، حيث أسهم في إحداث نقلة نوعية في كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، واستقطب أكثر من 230 ألف مستخدم، ووفّر خدماته بأكثر من 27لغة، وأنجز ما يزيد على3 ملايين معاملة رقمية وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية.

وأشار عبدالرحمن النعيمي إلى أن بلدية عجمان كانت أول دائرة في الدولة التي وفرت ميزة الهوية الرقمية، والختم الرقمي، والتوقيع الرقمي، إلى جانب تطبيق الساعة الذكية، وهو الأول من نوعه على مستوى حكومة عجمان، ما مكّن المتعاملين من الوصول إلى جميع الخدمات الحكومية بسهولة وأمان، وضمان مصداقية المعاملات الرقمية وحماية البيانات الشخصية.

وأضاف أن هذه الابتكارات انعكست في حصول التطبيق على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية في مجالات التميز الحكومي والخدمات الرقمية، أبرزها حصول التطبيق على جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول ضمن القمة الحكومية في دورتها الأولى، إضافة إلى حصوله على تصنيف الخمس نجوم ضمن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات لدورتين متتاليتين، بما يعكس جودة الخدمات المقدمة وكفاءة منظومة العمل بما يعكس ريادة بلدية عجمان واستدامة أثرها في دعم الابتكار والتحول الرقمي.

وأكد عبدالرحمن النعيمي أن الدائرة ماضية في تحقيق المزيد من النجاحات من خلال تقديم خدماتها عبر تطبيق حكومة عجمان الموحد "عجمان ون"، حيث تتكامل جهود جميع الجهات الحكومية لتقديم خدمات ذكية واستباقية تضع راحة وسعادة المتعامل في مقدمة الأولويات.

ودعت الدائرة جميع المتعاملين إلى تحميل تطبيق "عجمان ون" للاستفادة من الخدمات الحكومية بكل سهولة وأمان، ضمن تجربة رقمية موحدة تواكب تطلعات المستقبل وتدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان .