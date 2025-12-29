"طرق دبي": مزاد الأرقام المتميزة الـ 120 يحقق أكثر من 109 ملايين درهم

بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ 120 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات، والذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات بدبي مساء أول من أمس، (109 ملايين و26 ألف درهم)، حيث تمثّل هذه الحصيلة، الإيراد المالي الأعلى في تاريخ مزادات الأرقام المميزة منذ انطلاقها.

وحقق الرقم (BB12) القيمة السعرية الأعلى في المزاد، وبِيعَ بــ 9 ملايين و 660 ألف درهم، تلاه الرقم (AA25) بـ 8 ملايين و 40 ألف درهم، ثم الرقم (BB30 ) بـ 6 ملايين 740 ألف درهم والرقم (CC100) بـ 4ملايين و210 ألف درهم.

وتؤكد هذه النتائج التي حققها المزاد نجاح الإستراتيجية التي تتبعها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، في مزاداتها العلنية والإلكترونية، والتي تستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لجميع الراغبين في اقتناء الأرقام المميزة والتي تحمل قيمة رمزية بالنسبة لأصحابها.

وقد طرحت الهيئة في مزادها العلني رقم (120)، والذي جرت فعالياته في قاعة "الجود" بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي الساعة 4:30 عصراً (90) رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA – BB – CC - K-N-O-R-T-U-V-W-X-Y-Z)، وبدأ التسجيل فيه يوم الاثنين 22 من الشهر نفسه، حيث أُتيح للمشاركين الاشتراك فيه بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، في قاعة المزاد أيضاً ومُنَحُت الأولوية لأصحاب التسجيل المسبق.

كما خضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتطبيق اشتراط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين، كما أتيحت عملية الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهيئة.