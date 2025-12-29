منصور بن محمد يحضر أفراح الكتبي والفلاسي والسويدي

حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف أحمد علي مهير بليشة الكتبي على كريمة عبيد مبارك علي شنة الكتبي، وزفاف علي مبارك علي يعروف شنة الكتبي على كريمة علي مهير بليشة الكتبي، وذلك في إمارة الشارقة، وهنّأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله سعيد حزيم الفلاسي، في دبي، بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة سالم سلطان بالرشيد السويدي.

وهنأ سموه العريس وذويه، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.