غيوم وأمطار وارتفاع في درجات الحرارة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي ضعيف، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس، اليوم، غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وتراوح سرعتها بين 15 و30، وتصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وسرعتها من 15 إلى 30 وتصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة.

وأشار إلى استمرار الطقس، بعد غدٍ، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 30 وتصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة.

ولفت المركز إلى أن الطقس، يوم الخميس المقبل، أول أيام العام الجديد 2026، من المتوقع أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً، ويكون رطباً ليلاً وصباح الجمعة المقبلة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 وتصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.