50 متحدثاً محلياً وعالمياً في «دبي العالمي لإدارة المشاريع»

تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يستضيف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته الـ11، نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين. وسيكون لاعب التنس العالمي أندريه أغاسي، المتحدث الرئيس في المنتدى، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 15 يناير المقبل، في مدينة جميرا، تحت شعار: «تقارب المجتمعات Bridging Communities».

وتنظم هيئة الطرق والمواصلات بدبي، المنتدى بالتعاون مع موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، وسيناقش خمسة محاور رئيسة، تشمل المدينة المستدامة، والتحول الرقمي، والوظائف المستقبلية، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، والتركيز على المتعاملين.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، رسّخ على مدى دوراته الـ10 السابقة، مكانته كأحد أبرز المؤتمرات والمنتديات العالمية، التي تجمع صنّاع القرار والخبراء والمبتكرين.

وتضم قائمة المشاركين: الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ووزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، ومؤسس «إعمار» و«نون» رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، محمد العبّار، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليم، ورئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، ومدير عام بلدية دبي، مروان أحمد بن غليطة، ومدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم المري، ومساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، عمران شرف، والرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م» القابضة، محمد الشحي.