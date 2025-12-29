تمكين مستدام لـ 105 متعافين من الإدمان.. وتوفير مسارات توظيف مبتكرة

كشف مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، أخيراً، عن التحاق 232 مريضاً بالبرنامج العلاجي والتأهيلي، خلال عام 2025، مؤكداً تخرج 105 منهم بنسبة 45% على دفعتين، ما يعكس نجاح المركز في دعم أصحاب الإرادة، وتمكينهم من التغلب على تحدياتهم وتحقيق إندماجهم الإيجابي في المجتمع، إضافة إلى توفير مسارات مبتكرة للتوظيف وتقليل الوصمة المجتمعية المرتبطة بالإدمان.

وأكد المركز لـ«الإمارات اليوم» أنه خلال عام المجتمع 2025، حقق إنجازات نوعية، لتقديم خدمات علاجيه وتأهيلية متكاملة ركزت على التمكين والاستدامة للمرضى المتعافين من الإدمان ودمجهم الفاعل في المجتمع، وذلك عبر مبادرات نوعية أبرزها «خدمات الإيواء للحالات الخاصة» التي تعذّر دمجها مع أسرها في المراحل الأولى من العلاج، و«إزالة الوشم»، و«غرف الاستشارات»، التي تتيح للأفراد فرصة الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي في بيئة آمنة داخل المراكز التجارية.

وصرح المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، عبدالرزاق أميري، بأن ما تحقق من إنجازات خلال عام 2025 يجسد التزام المركز بدوره الوطني والإنساني في دعم أصحاب الإرادة، وتعزيز جودة حياتهم عبر برامج علاجية وتأهيلية متكاملة ترتكز على التمكين والاستدامة، وتهدف إلى دمجهم بشكل فاعل في المجتمع.

وأضاف أن المركز عمل خلال العام على تطوير خدماته التخصصية وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، بما أسهم في تقديم رعاية شاملة تلبي احتياجات أصحاب الإرادة، وتعزز استقلاليتهم وقدرتهم على المشاركة الإيجابية في مختلف مناحي الحياة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التوسع في المبادرات المجتمعية والبرامج النوعية المبتكرة، واستثمار الكفاءات الوطنية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز مكانة المركز كنموذج رائد في تقديم خدمات علاجية وتأهيلية مستدامة تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وشمولاً.

من جانبه، قال مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي، الدكتور عبدالله الأنصاري، إن تجربة التعافي في المركز استثنائية، لأنها لا تقتصر على تقديم أفضل الخدمات العلاجية، بل تشمل منظومة متكاملة للدعم الاجتماعي تلبي احتياجات المريض في مختلف جوانب حياته، وتخدم أهداف المركز.

وأضاف أن المركز خلال عام 2025 قدّم العديد من الخدمات منها خدمات قانونية مجانية تشمل الاستشارات والترافع أمام الهيئات القضائية، حيث تم تقديم 56 خدمة قانونية خلال 2025، أسهمت في حصول بعض المرضى على أحكام بالبراءة أو تخفيف العقوبات، كما وفر المركز الدعم الاجتماعي للملتزمين بالخطة العلاجية، من خلال تقديم 100 بطاقة دعم لشراء الاحتياجات الأساسية و100 بطاقة بترول لتسهيل الوصول للمركز، إضافة إلى تغطية تكاليف الدراسة للمتعافين ولأبنائهم في خمس حالات، وتغطية تكلفة العلاج لغير المواطنين في 24 حالة، وكل ذلك في العام 2025 فقط.

وأشار إلى اهتمام المركز بإطلاق المبادرات في المناسبات الدينية والوطنية التي جاءت على هيئة توزيع سلال غدائية متكاملة خلال شهر رمضان المبارك، حيث استفاد منها 36 أسرة، وأطلق المركز مبادرة «هدية العيد» والمتمثلة في توفير المستلزمات الرجالية لـ113حالة، ودعم 85 أسرة ضمن مبادرة «أسرتي تستحق» تزامناً مع العيد الـ54 لاتحاد دولة الإمارات، بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية.

وأضاف أن المركز، للمرة الأولى، أطلق مبادرة «عمرة أصحاب الإرادة»، وهي عبارة عن رحلة عمرة للمتعافين، بإشراف كامل من موظفي المركز ومن خلال اختيار أفضل الشباب الملتزمين بالخطة العلاجية، حيث أدى أربعة من المرضى مناسك العمرة، في خطوة نوعية تعكس اهتمام المركز بالجانب الديني للمتعافين وتشجيعهم على إعادة دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع.

وفي إطار دعم المتعافين لإعادة إدماجهم بالمجتمع، أطلق المركز برنامج تدريب وتأهيل أصحاب الإرادة، حيث يخضع المشاركون الملتزمون بالخطة العلاجية لتدريب لمدة ستة أشهر لدى جهات حكومية أو خاصة، مع ضمان متابعة طبية وفحص عشوائي للتأكد من عدم الانتكاس، ونتج عن البرنامج في 2025 تدريب تسعة متعافين، حصل اثنان منهم على فرص عمل بوظيفة دائمة بعد انتهاء التدريب، ما يعكس نجاح المركز في توفير مسارات مبتكرة للتوظيف وتقليل الوصمة المجتمعية المرتبطة بالإدمان.

وأوضح أن المركز أطلق مشاريع نوعية أخرى مثل إزالة الوشم بالتعاون مع دبي الصحية وخدمات عيادة الأسنان المتنقلة مع جامعة الشارقة، وقدم خدمات الإيواء للحالات الخاصة التي تعذر دمجها مع أسرها في المراحل الأولى من العلاج، وإضافة لهذه الخدمات النوعية التي يقدمها المركز فهناك تعاون كبير مع الوزارات والهيئات المعنية بتنمية المجتمع والجمعيات الخيرية لتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي، بما يعكس حرص المركز على تقديم رعاية شاملة لأصحاب الإرادة وبشكل مستدام.

ومن جانبها، أوضحت رئيس قسم التوعية والوقاية المجتمعية بمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، لطيفة محمد، أن المركز يحرص على التوعية كخط دفاع أول للوقاية من الإدمان، مشيرة إلى أن جهود عام 2025 ركزت على رفع وعي المجتمع والتأكيد على أن الإدمان مرض، والتعريف بخدمات المركز.

وأضافت أنه تم في العام 2025 تنظيم 11 حملة توعوية في المراكز التجارية في الإمارة تستهدف توعية أكبر عدد ممكن من مختلف فئات المجتمع و168 محاضرة وورشة عمل، استهدفت الجهات الحكومية والخاصة، والمدارس الخاصة والجامعات، والمؤسسات العقابية، بهدف زيادة الوعي وتشجيع ثقافة التعافي، وشملت البرامج مبادرات نوعية مثل «سباق الجري من أجل أصحاب الإرادة»، و«سباق إرادة للدراجات الهوائية 2025»، مع التركيز على توعية الأسر وتوجيههم للحصول على الاستشارات من المختصين، وتعريفهم بكيفية التعامل الصحيح مع مرضى الإدمان لدعم التعافي وتقليل الوصمة المجتمعية.

وأوضحت أن المركز وفّر غرف استشارات تراعي الخصوصية في المراكز التجارية وتتيح الفرصة للأفراد للحصول على الدعم النفسي والاجتماعي في بيئة آمنة، إضافة إلى تدريب الأخصائيين في المدارس الحكومية والخاصة، ضمن مبادرة «الإدمان مرض.. ونحن معك».

• «إرادة» أطلق مبادرات نوعية لدمج المتعافين، أبرزها «إيواء الحالات الخاصة» و«إزالة الوشم» و«غرف الاستشارات».

الدكتور عبدالله الأنصاري:

• «المركز» قدّم 56 خدمة قانونية خلال 2025، أسهمت في حصول بعض مرضى الإدمان على أحكام بالبراءة أو تخفيف العقوبات.