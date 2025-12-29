منصور بن محمد يعزّي في وفاة نهيه مرزوق راشد الرشدان

قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، واجب العزاء في وفاة نهيه مرزوق راشد الرشدان، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وقد أعرب سموّه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.