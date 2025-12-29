رأس الخيمة تنجز صيانة طرق إسفلتية بمساحة 80.9 كيلومتراً مربعاً

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الطرق الإسفلتية، بمساحة بلغت 80 ألفاً و975 متراً مربعاً، شملت عدداً من المناطق المختلفة في الإمارة، وذلك ضمن خططها المستمرة لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية.

وأكد مدير عام الدائرة، المهندس خالد فضل العلي، أن أعمال الصيانة المنجزة تأتي ضمن الخطة الشاملة للدائرة للحفاظ على كفاءة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن الصيانة الدورية تُعد أحد المحاور الأساسية لاستدامة البنية التحتية ومواكبة متطلبات النمو العمراني والخدمي. وأضاف أن تنفيذ صيانة الطرق، بمساحة تقارب 81 كيلومتراً مربعاً، يعكس التزام الدائرة تطبيق أفضل الممارسات الفنية.