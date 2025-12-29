بلدية دبي تُطلق «مسار الأشبال» للدراجات الهوائية في حديقة مشرف الوطنية

أطلقت بلدية دبي «مسار الأشبال» للدراجات الهوائية في «مشرف هَب» حديقة مشرف الوطنية، ليكون أول مسار مخصص للأطفال من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي هذا المشروع تماشياً مع استراتيجية الحدائق والتشجير في دبي 2040، التي تضع الإنسان في قلب التخطيط الحضري، وتسعى إلى تطوير حدائق شاملة، صحية، وقريبة من المجتمع، كما يأتي كاستجابة لمتطلبات المجتمع، ضمن جهود البلدية المستمرة لتعزيز جودة الحياة، من خلال تطوير مرافق ترفيهية عائلية وشاملة ضمن البيئات الطبيعية.

وقد صُمم المسار خصيصاً للأطفال دون سن 12 عاماً، ويمتد لمسافة 1.5 كيلومتر في حديقة مشرف الوطنية، التي تضم واحدة من أكبر غابات أشجار الغاف الطبيعية في الإمارة، ويوفر المسار تجربة استكشاف منظمة ومستوحاة من الطبيعة، تم تطويرها وفق أعلى معايير السلامة والجودة، ومن المقرر أن يكون المشروع متاحاً يومياً من شروق الشمس وحتى غروبها، ومجاناً لجميع الزوار.

وقد صُمم «مسار الأشبال» ليكون منظومة مغامرات متكاملة توازن بين التشويق والسلامة، حيث تم تصميم جميع عناصره بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وبما يراعي قدراتهم البدنية وطولهم ومستوى التوازن والتنسيق الحركي لديهم، ويسهم تصميم المسار في تعزيز الثقة بالنفس، والتحكم، والقدرة على الحركة المستقلة، مع ضمان بيئة آمنة وداعمة للمبتدئين وصغار المستكشفين.

وخلال تنقل الأطفال على المسار، سيخوضون مجموعة من العناصر التفاعلية المصممة لتنمية المهارات بشكل تدريجي، تشمل مسارات توازن لتعزيز الثبات والتحكم، وأقواس لعب تدعم التحكم في الاتجاه، ومنحدرات خشبية للحفاظ على الزخم، ومنعطفات مائلة جانبية تساعد على اجتياز المنحنيات بأمان، كما تتضمن التجربة عناصر إضافية مثل جذوع خشبية متدحرجة، وهياكل مرنة للانحناء، ومناطق صخرية، ما يتيح تنوعاً في التضاريس يسهم في تطوير التناسق الحركي والرشاقة ومهارات ركوب الدراجات الأساسية، ضمن بيئة مرِحة وتحت إشراف مناسب.

ويعزز إطلاق «مسار الأشبال» مكانة حديقة مشرف الوطنية كوجهة عائلية متكاملة، ويقع ضمن «مشرف هَب» الذي يضم مرافق متكاملة لخدمة الزوّار، تشمل منافذ طعام صحية، ومسجداً، ومرافق خدمات عامة، بما يضمن تجربة مريحة وسلسة في موقع واحد.

وقال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي بالإنابة، محمد عبدالرحمن أهلي: «يمثل (مسار الأشبال) للدراجات الهوائية في (مشرف هَب) حديقة مشرف استجابة حقيقية لاحتياجات المجتمع، وإضافة نوعية لمنظومة المرافق الترفيهية العائلية في الحديقة».

• المسار مصمَّم للأطفال دون سن 12 عاماً، ويمتد لمسافة 1.5 كيلومتر، ويوفر تجربة استكشاف منظمة ومستوحاة من الطبيعة.