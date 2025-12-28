الإمارات توقع اتفاقية تعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بشأن تقديم مساعدات للاجئين في شرق إفريقيا

وقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع المجلس النرويجي للاجئين بشأن تقديم مساعدات للاجئين في شرق إفريقيا بهدف توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان الدول المتأثرين بالحروب والصراعات، ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين في إثيوبيا وأوغندا وغيرها من الدول في شرق القارة الإفريقية.

وبحضور سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج فاطمة خميس المزروعي، وقع الاتفاقية المدير التنفيذي لدعم الخدمات اللوجستية في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية راشد سالم الشامسي، والأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند، وبموجب الاتفاقية ستقدم دولة الإمارات منحة مقدارها 8 ملايين دولار أميركي لدعم أنشطة المساعدات الإنسانية للاجئين في الدول المضيفة بقارة إفريقيا.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية الدكتور طارق أحمد العامري، على التزام دولة الإمارات بدعم اللاجئين النازحين قسراً من ديارهم في شرق إفريقيا بسبب الحروب والصراعات المستمرة، والتي تعتبر من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ ستسهم هذه الاتفاقية من تخفيف معاناة المتضررين وضمان تقديم الدعم الإنساني اللازم بشكل سريع وفعَّال.

وأشار العامري إلى أهمية هذه الاتفاقية من خلال تسخير الخبرة التشغيلية للمجلس النرويجي للاجئين في مساعدة اللاجئين النازحين، وتوفير الخدمات الأساسية كالمأوى والمياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم، فضلاً عن توفير الحماية للفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند: "نشكر دولة الإمارات على هذا الدعم الذي سيمكننا من توسيع نطاق عملنا الإنساني السامي لإنقاذ أرواح العائلات اللاجئة النازحة المحتاجة للمساعدات الضرورية في إثيوبيا وأوغندا ومناطق أخرى في شرق القارة الإفريقية".

وأضاف " في الوقت الذي يواجه فيه التمويل الإنساني العالمي تحديات عدة تمنع ملايين المتضررين من الحصول على المساعدات الإنسانية، يأتي الدعم الإماراتي ليشكل خطوة مهمة وحيوية لتجاوز مثل هذه التحديات، إذ تجسد شراكتنا مع دولة الإمارات التضامن اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والحفاظ على كرامة المتضررين من الأزمات".