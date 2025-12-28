حمدان بن محمد يشهد جانباً من فعاليات مخيم غمران رفقة راشد وشيخة

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم جانباً من فعاليات مخيم غمران في صحراء دبي، رفقة راشد وشيخة.

وقال سموه في تدوينة، عبر منصة "إكس": "شهدت اليوم جانباً من فعاليات مخيم غمران في صحراء دبي، برفقة راشد وشيخة...".

وأضاف سموه: " تجارب تفاعلية تجمع الآباء بالأبناء، وتعزز القيم، وتورّث الهوية بطريقة تُرسخ في الذاكرة.. فالهويّة التي تُعاش هي الهويّة التي تبقى.. والقيم التي تُمارَس.. هي القيم التي تُورَّث..".

وتابع سموه: "وهذا هو الاستثمار الأمثل في الإنسان.. في شخصيته، وفي هويته، وفي قدرته على أن يوازن بين أصالة تراثه، وطموح مستقبله".