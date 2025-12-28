"ديوا" تدشن 8 محطات نقل رئيسية في 6 مناطق بدبي

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، 8 محطات نقل رئيسية خلال عام 2025، بالإضافة الي تمديد كابلات أرضية وخطوط نقل هوائية بطول 250 كيلومتراً بتكلفة إجمالية تتعدى 1.35 مليار درهم.

وتأتي هذه المشاريع، التي تم تنفيذها في الورسان -4، اليلايس-5، حتا، سيح شعيب-3، الحبية -5، وجبل علي الأولى، ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير بنية تحتية متقدمة للكهرباء تلبي النمو المتسارع لإمارة دبي.