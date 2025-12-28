600 شجرة قرم في «جبل علي البحرية» لدعم التنوّع البيولوجي

زرعت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، 600 شجرة قرم جديدة في محمية جبل علي البحرية بمشاركة 239 متطوعاً، حيث سجل المشاركون في الفعالية 478 ساعة عمل تطوعية.

ووصل عدد أشجار القرم التي زرعتها الهيئة في المحمية من فبراير 2023 إلى ديسمبر 2025 إلى 13 ألفاً و950 شجرة قرم، بمشاركة ما يقارب 1900 شخص من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «نلتزم بتعزيز التنوّع البيولوجي من خلال توسيع المساحات الخضراء في كل ربوع الوطن، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني مفهوم الزراعة والتشجير وتحويله إلى نمط حياة. وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، نواصل جهودنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لدعم النظم الساحلية والموائل البيئية، من خلال صون الأشجار المحلية خصوصاً أشجار القرم واستعادة غاباتها، وضمان استدامتها، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة لمواجهة التغير المناخي».