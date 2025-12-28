الطقس اليوم غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - جنوبية غربية، وسرعتها 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:44، والمد الثاني عند الساعة 07:31، والجزر الأول عند الساعة 12:37، والجزر الثاني عند الساعة 00:08.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:19، والمد الثاني عند الساعة 03:13، والجزر الأول عند الساعة 10:00، والجزر الثاني عند الساعة 20:49.