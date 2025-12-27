طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً مع احتمال تكون سحب ركامية وأمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - جنوبية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:44، والمد الثاني عند الساعة 07:31، والجزرالأول عند الساعة 12:37، والجزر الثاني عند الساعة 00:08.

وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 16:19، والمد الثاني عند الساعة 03:13، والجزر الأول عند الساعة 10:00 والجزرالثاني عند الساعة 20:49.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 18 80 35

دبي 27 18 80 35

الشارقة 26 15 75 30

عجمان 26 18 80 30

أم القيوين 25 13 80 30

رأس الخيمة 26 13 80 30

الفجيرة 26 19 80 30

العـين 26 14 75 30

ليوا 27 14 70 25

الرويس 24 13 80 30

السلع 24 14 80 30

دلـمـا 24 18 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 25 20 80 30

أبو موسى 25 20 80 30

