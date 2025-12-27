قرقاش: قدرتنا على إيجاد حلول متزنة أساس رؤية إقليمية قوامها الاستقرار

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن القدرة على إيجاد حلول متزنة هي الأساس لرؤية إقليمية قوامها الاستقرار والازدهار.

وقال في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس:"في هذه المرحلة الحرجة، التي مررنا بمثلها من قبل وسنواجهها مستقبلاً، لا بد من تغليب الحوار وابتكار المخارج السياسية، وحفظ الصداقات والتحالفات وتعزيزها، وعدم قطع حبال التواصل والمودة".

وأضاف:"قدرتنا المشتركة على إيجاد حلول هادئة ومتزنة هي الأساس لرؤية إقليمية قوامها الاستقرار والازدهار".