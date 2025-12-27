رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا تسلمها عبدالله بن زايد

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن صولوحو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لدى لقائه أمس في أبوظبي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة محمود ثابت كومبو.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة محمود ثابت كومبو، مؤكداً على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على العمل مع جمهورية تنزانيا المتحدة لاستثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي، بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما. وحضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.