احتفالات استثنائية برأس السنة.. وعرض ضخم للمرة الأولى في برواز دبي

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في دبي خريطة الطرق ومواعيد إغلاق الشوارع المحيطة بمنطقة الاحتفالات الرئيسة في برج خليفة، في إطار خطة متكاملة لتأمين 40 موقعاً للاحتفالات برأس السنة الجديدة 2026 تشمل للمرة الأولى عرضاً ضخماً ببرواز دبي، وتخصيص الشواطئ العامة للعائلات فقط، وتوفير مواقع مخصصة لفئة العمال، مزودة بشاشات ووجبات غذائية؛ بهدف تسهيل متابعتهم الألعاب النارية، بما يتيح للجميع فرصة الاستمتاع خلال هذه الليلة.

48 عرضاً للألعاب النارية

وتفصيلاً، أكد مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اللواء سيف مهير المزروعي، جاهزية خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، مشيراً إلى أن لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة عقدت اجتماعات تنسيقية وتمارين ميدانية في 40 موقعاً للاحتفالات تشهد 48 عرضاً للألعاب النارية، أبرزها في منطقة برج خليفة، والقرية العالمية، ومنتجع باب الشمس الصحراوي، وفندق أتلانتس ذا رويال، وواحة المرموم، ومدينة إكسبو، وبرواز دبي، ونادي الإمارات للغولف، ودبي باركس آند ريزورتس، وحتا ومناطق أخرى.

وقال اللواء المزروعي إن اللجنة تتابع تطبيق آلية تأمين الاحتفالات المتمثلة في تقسيم الإمارة إلى أربعة قطاعات (شمال، ووسط، وغرب، والقطاع البحري)؛ لتسهيل عملية التأمين وتوفير خدمات نوعية للجمهور، منها توفير 37 خيمة دعم وإمداد في مختلف المواقع لتقديم الخدمات الشرطية والخدمات الخاصة بالمعثورات والمفقودات لمشاهدي الألعاب النارية، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، والدعم اللوجستي، واستقبال الأطفال التائهين وتقديم العون لهم، والمساعدة على إرشاد الزوار، وغيرها من الخدمات.

وأضاف أن لجنة تأمين الفعاليات حريصة على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع المواقع التي ستشهد احتفالات، لافتاً إلى أنها خصصت بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي مواقع لفئة العمال، مزودة بشاشات ووجبات غذائية؛ بهدف تسهيل متابعتهم الألعاب النارية، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات.

وحول استعدادات القيادة العامة لشرطة دبي، أوضح اللواء المزروعي أنه تم تخصيص وتوزيع 9884 شرطياً، و1625 دورية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية في الإمارة، إلى جانب 53 زورق أمن وإنقاذ بحري، و36 دراجة هوائية، و34 دورية خيالة، منوهاً بجهود أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي، وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد؛ من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للمحتفلين، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وإمارة دبي، متمنياً للجميع عاماً سعيداً.

من جهته، قال مساعد القائد العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، اللواء خبير علي حسن المطوع، إن القيادة العامة للدفاع المدني بدبي استعدت لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2026، بمشاركة قوة بشرية قوامها أكثر من 1754 إطفائياً من الضباط وضباط الصف والأفراد، المنتشرين في المواقع المختلفة لضمان استجابة فورية وفعالة في الحالات الطارئة، في إطار دورها تحت مظلة اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في دبي.

وأضاف أنه وفق الخطة المقررة تم تقسيم مواقع الاحتفال إلى خمسة قطاعات رئيسة: «قطاع ديرة، قطاع بر دبي، قطاع وسط دبي، قطاع جبل علي، قطاع الواجهة البحرية»، لافتاً إلى إجراء تفتيش على أكثر من 306 منشآت حيوية لضمان استعدادها وتطبيق معايير السلامة في الاحتفالات.

وأشار إلى أنه على الصعيد الفني، تم تجهيز أكثر من 156 آلية حديثة ومتنوعة الاختصاصات، منها 12 زورق إطفاء بحري، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لضمان تأمين الاحتفالات بأعلى درجات الأمان في 40 موقعاً تم اعتمادها للاحتفالات، وسيتم تأمين هذه المواقع عبر 26 مركزاً تابعاً للدفاع المدني، لضمان استجابة سريعة وفعالة في حال حدوث أي طارئ.

جاهزية تامة للطرق

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حسين البنا، إن الهيئة سجلت أكثر من 2.5 مليون مستخدم لوسائل النقل خلال فعاليات رأس السنة الميلادية في عام 2025، بنمو ملحوظ مقارنة بعام 2024 الذي بلغ فيه العدد نحو 2.29 مليون مستخدم، مؤكداً أن هذا المؤشر يشهد تصاعداً عاماً بعد عام.

ولفت إلى أن الخطة المرورية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل: إدارة الحركة المرورية، وإدارة أنظمة المواصلات العامة، ومحور التوعية وخدمة الجمهور.

236 نقطة إسعافية

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، إن خطة المؤسسة تعتمد على تشغيل 236 نقطة إسعافية موزعة على مختلف المواقع الحيوية في الإمارة، ودعمها بأسطول متكامل يشمل المركبات المتخصصة ووحدات الاستجابة السريعة والدراجات الكهربائية والهوائية ومركبات الغولف ووحدات الدعم الميداني والزوارق البحرية وحافلتي إسعاف، والإسعاف الجوي بالتعاون مع شرطة دبي، إضافة إلى المخزن الطبي المتنقل، وغيرها من التجهيزات الداعمة، يديرها ويشغلها 635 كادراً من الكفاءات الإشرافية والفنية والإدارية. ولفت جلفار إلى تفعيل 50 متطوعاً ضمن برنامج «المستجيب الأول»، يعملون تحت إشراف فرق المؤسسة في منطقة البوليفارد، بعد تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع الحالات البسيطة، في خطوة تعزز سرعة الاستجابة وتوفر دعماً إضافياً للكوادر الميدانية.

ودعا المدير التنفيذي لإسعاف دبي الجمهور إلى التزام الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية، واتباع الإجراءات الوقائية، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب، مؤكداً أهمية حمل أدويتهم خلال حضور الفعاليات، وعدم التردد في طلب خدمة الإسعاف عند الحاجة عبر الرقم 998 أو من خلال تطبيق «إسعاف دبي» المتوافر على متجري «أبل» و«أندرويد».

من جهته، قال المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية» خليفة باقر، إنه تم وضع خطة استباقية متكاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 تتضمن مشاركة 1900 من الكوادر الطبية والإدارية والتمريضية والخدمات المساندة في تنفيذ المهام الميدانية والتشغيلية، إلى جانب وضع ستة مستشفيات وأربع عيادات خارجية في حالة جاهزية تامة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، وإنشاء مستشفى ميداني متكامل في منطقة برج خليفة يضم مختلف التخصصات الطبية، من بينها قسم مخصص لرعاية الأطفال. كما تشمل الخطة تشغيل سبع نقاط طبية في مناطق متفرقة لخدمة المرضى، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وتوفير 20 سيارة لنقل المرضى في مواقع الفعاليات.

إلى ذلك قال رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، المهندس عادل محمد المرزوقي، إن بلدية دبي أعدت خطة شاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026، تتضمن جاهزية ميدانية متكاملة تغطي الشواطئ والحدائق العامة والمرافق الترفيهية وعمليات النفايات والصحة والسلامة وسلامة الغذاء.

وتابع المرزوقي أن الفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026 تجسد رؤية دبي في تحويل لحظات الاحتفال إلى تجارب عالمية متكاملة، حيث تضيء عروض الألعاب النارية وعروض الطائرات بدون طيار (الدرون)، سماء الإمارة في مشهد استثنائي يُقدَّم لأول مرة من برواز دبي.

الشواطئ العامة للعائلات فقط

وأشار إلى أنه في إطار تنظيم تجربة الاحتفال وضمان راحة وسلامة الجمهور، خُصصت الشواطئ العامة خلال ليلة رأس السنة للعائلات فقط، فيما تقرر تمديد ساعات عمل 14 حديقة عامة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لإتاحة أفضل مواقع المشاهدة وتعزيز راحة الزوار.

مؤسسة دبي للإعلام

إلى ذلك أكدت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام، الدكتورة ميثاء بوحميد، أن مؤسسة دبي للإعلام أنهت كل تحضيراتها لتغطية احتفالات العام الجديد 2026، التي ستشهدها دبي بدءاً من مساء 31 ديسمبر الجاري، تمهيداً لنقلها إلى العالم بأفضل صورة، بما يعزز ريادة الإمارة ومكانتها وجهةً مفضلةً للعيش والعمل والزيارة.

وقالت بوحميد: «إن مؤسسة دبي للإعلام تحرص في هذه المناسبة على تقديم تغطية مميزة ومتكاملة لاحتفالات رأس السنة الميلادية، وتتضمن بث أمسية (في حب دبي) التي تحتفي برؤى وفكر وأشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقصائد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما يعكس إمكانات المؤسسة وقدرتها على إنتاج محتوى إعلامي مبتكر».

من جانبه، قال ممثل شركة إعمار، أحمد جمعة الفلاسي، إن احتفالات العام الجاري بمنطقة برج خليفة ستكون الأكبر والأكثر طولاً من حيث الوقت مقارنة باحتفالات الأعوام السابقة.

