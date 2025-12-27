شرطة رأس الخيمة تطلق منظومة «المدينة الآمنة»

اعتمدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة منظومة «المدينة الآمنة»، التي تستهدف رفع مستوى الجاهزية في التعامل مع الحوادث الأمنية والمرورية.

وأشار مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بشرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد عبدالرحمن الأحمد، إلى أن منظومة «المدينة الآمنة» تشمل مشاريع رائدة مثل «القبة الأمنية المتكاملة» التي تهدف إلى توفير إدارة شاملة ومتقدمة للأحداث الأمنية، بما يعزز السلامة العامة ويعكس استراتيجية القيادة في الابتكار والتقنيات الذكية.

وأكد ضرورة مواكبة سرعة تطور التقنيات الحديثة للتعامل مع التحديات الأمنية المستقبلية المحتملة بجاهزية وكفاءة عالية بعيداً عن الاستجابة المتأخرة، أو القرارات الآنية، وذلك من خلال ضمان تعزيز استدامة التنقل الآمن للطرق، سعياً نحو تحقيق الازدهار والتنمية والاستدامة في رأس الخيمة، وترسيخ مكانتها في مجال تنافسية المدن الآمنة الجاذبة للسياحة والاستثمار، بالنظر إلى إنجازاتها في مجالات تعزيز الابتكار وتنمية الأمن والأمان واستثمار التكنولوجيا المتقدمة في تحقيق جودة الحياة الأمنية.