رصد مواقع الرمي العشوائي للنفايات في أبوظبي بالذكاء الاصطناعي

نفّذت هيئة البيئة في أبوظبي مشروعاً تجريبياً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الاصطناعية لتحديد مواقع الرمي العشوائي للنفايات في الإمارة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف رفع كفاءة منظومة إدارة النفايات، وتعزيز فعالية الرقابة البيئية، وإعادة تعريف مفهوم الرقابة البيئية.

ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في الإمارات في توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي وتحليل صور الأقمار الاصطناعية في هذا المجال.

وقالت الأمين العام للهيئة، الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «مكّننا المشروع من استباق التحديات البيئية، وتحسين جودة البيئة، وتعزيز الاستدامة على المدى الطويل».

ويتيح المشروع للهيئة التدخل المبكر قبل تفاقم الأثر البيئي. ويُسهم توسيعه في رفع كفاءة منظومة إدارة النفايات.