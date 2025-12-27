تحديد مناطق في أبوظبي يسمح فيها باستقبال «حيوانات الرفقة»

اعتمدت دائرة البلديات والنقل تعديلات على اللائحة التنفيذية للرقابة على الحيوانات، تتيح بموجبها للفنادق والمطاعم السياحية المرخصة في أبوظبي استقبال «حيوانات الرفقة»، التي عرفتها الدائرة بالحيوانات الأليفة التي عادةً ما يصطحبها ملاكها خارج المنزل كالقطط والكلاب.

وتحدد التعديلات الصادرة بموجب القرار، ضمن تحديثات أدخلت عليه، المناطق التي يسمح فيها للمنشآت الراغبة في استقبال «حيوانات الرفقة»، وهي الأماكن المفتوحة مثل المساحات الخارجية أو الشرفات، على أن تتولى المنشآت تهيئة المناطق المغلقة لاستقبالها وفق سياساتها التشغيلية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع دعم عمليات الخدمات البلدية بالإنابة في الدائرة، فهد علي الشحي، أن التعديلات تعكس نهج إمارة أبوظبي الهادف إلى تعزيز الشمولية وترسيخ مكانتها واحدةً من الوجهات العالمية الاستثنائية في قطاع السياحة والضيافة.