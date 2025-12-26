منصور بن زايد يعزي في وفاة راشد مبارك قطامي الكتبي

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، العزاء في وفاة المغفور له راشد مبارك قطامي الكتبي وذلك خلال حضور سموه العزاء في مجلس الظاهر في منطقة العين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، سائلاً المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.