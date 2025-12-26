احتفالات استثنائية برأس السنة.. وعرض ضخم لأول مرة في برواز دبي

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في دبي خريطة الطرق ومواعيد إغلاق الشوارع المحيطة بمنطقة الاحتفالات الرئيسة في برج خليفة، في إطار خطة متكاملة لتأمين 40 موقعاً للاحتفالات برأس السنة الجديدة 2026 تشمل لأول مرة عرضاً ضخماً ببرواز دبي، وتخصيص الشواطئ العامة للعائلات فقط، وتوفير مواقع مخصصة لفئة العمال، مزودة بشاشات ووجبات غذائية؛ بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية، بما يتيح للجميع فرصة الاستمتاع خلال هذه الليلة.

وتفصيلاً، أكد مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات اللواء سيف مهير المزروعي، جاهزية خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 مشيراً إلى أن لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة عقدت اجتماعات تنسيقية وتمارين ميدانية في 40 موقعاً للاحتفالات تشهد 48 عرضاً للألعاب النارية، أبرزها في منطقة برج خليفة، والقرية العالمية، ومنتجع باب الشمس الصحراوي، وفندق أتلانتس ذا رويال، وواحة المرموم، ومدينة إكسبو، وبرواز دبي، ونادي الإمارات للغولف، ودبي باركس آند ريزورتس، وحتا ومناطق أخرى.

وأضاف أن لجنة تأمين الفعاليات حريصة على توفير أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع المواقع التي ستشهد احتفالات، لافتاً إلى أنها خصصت بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي مواقع لفئة العمال، مزودة بشاشات ووجبات غذائية؛ بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات.

وحول استعدادات القيادة العامة لشرطة دبي، أوضح المزروعي أنه تم تخصيص وتوزيع 9884 شرطياً، و1625 دورية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية في الإمارة، إلى جانب 53 زورق أمن وإنقاذ بحري، و36 دراجة هوائية، و34 دورية خيالة، منوهاً بجهود أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي، وحرصهم على العمل بروح الفريق الواحد؛ من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للمحتفلين، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وإمارة دبي، متمنياً للجميع عاماً سعيداً.

من جهته، قال مساعد القائد العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في القيادة العامة للدفاع المدني بدبي اللواء خبير علي حسن المطوع إن القيادة العامة للدفاع المدني بدبي استعدت لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2026، بمشاركة قوة بشرية قوامها أكثر من 1754 إطفائياً من الضباط وضباط الصف والأفراد، المنتشرين في المواقع المختلفة لضمان استجابة فورية وفعالة في الحالات الطارئة، في إطار دورها تحت مظلة اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في دبي.

وأضاف أنه وفق الخطة المقررة تم تقسيم مواقع الاحتفال إلى خمس قطاعات رئيسة: «قطاع ديرة، قطاع بر دبي، قطاع وسط دبي، قطاع جبل علي، قطاع الواجهة البحرية»، لافتاً إلى إجراء تفتيش على أكثر من 306 منشآت حيوية لضمان استعدادها وتطبيق معايير السلامة في الاحتفالات

إلى ذلك قال رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي المهندس عادل محمد المرزوقي إن بلدية دبي أعدت خطة شاملة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 تتضمن جاهزية ميدانية متكاملة تغطي الشواطئ والحدائق العامة والمرافق الترفيهية وعمليات النفايات والصحة والسلامة وسلامة الغذاء.

وتابع المرزوقي أن الفعاليات المصاحبة لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2026 تجسد رؤية دبي في تحويل لحظات الاحتفال إلى تجارب عالمية متكاملة، حيث تضيء عروض الألعاب النارية وعروض الطائرات دون طيار«الدرون»، سماء الإمارة في مشهد استثنائي يُقدَّم لأول مرة من برواز دبي.

الشواطئ العامة للعائلات فقط

وأشار إلى أنه في إطار تنظيم تجربة الاحتفال وضمان راحة وسلامة الجمهور، خُصصت الشواطئ العامة خلال ليلة رأس السنة للعائلات فقط، فيما تقرر تمديد ساعات عمل 14 حديقة عامة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، لإتاحة أفضل مواقع المشاهدة وتعزيز راحة الزوار.