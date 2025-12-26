رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية-الباكستانية تاريخية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، أن العلاقات الإماراتية-الباكستانية تاريخية، والإمارات حريصة على مواصلة تعزيز التعاون البنّاء بين البلدين وتوسيع مجالاته نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم والمستقبل الأفضل.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "بحثت اليوم في إسلام آباد مع دولة رئيس الوزراء محمد شهباز شريف مختلف مسارات التعاون بين الإمارات وباكستان خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وسبل تعزيزها بما يحقق التنمية والازدهار لشعبيهما. العلاقات الإماراتية-الباكستانية تاريخية، والإمارات حريصة على مواصلة تعزيز التعاون البنّاء بين البلدين وتوسيع مجالاته نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم والمستقبل الأفضل".