خريطة الطرق ومواعيد إغلاق الشوارع المحيطة ببرج خليفة ومناطق الاحتفالات في رأس السنة

قال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي حسين البنا إنه سيتم البدء بالإغلاقات المرورية حول منطقة الاحتفالات ببرج خليفة اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً، على أن تستمر بشكل تدريجي حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتشمل عدداً من الشوارع الحيوية، من بينها: شارع الأصايل، وبوليفارد محمد بن راشد، وشارع برج خليفة، وشارع المركز المالي "(السفلي والعلوي"، وشارع المستقبل، وشارع الصكوك، وشارع الشيخ زايد؛ وذلك لمنع الازدحامات الشديدة وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة الجمهور.

وأضاف البنا في مؤتمر صحفي للجنة تأمين الفعاليات عقد بمقر القيادة العامة للدفاع المدني في دبي إن المواقف المتاحة تشمل نحو 20 ألف موقف في منطقة برج خليفة، إضافة إلى نحو 8 آلاف موقف في مواقف محطات المترو، إلى جانب مواقف أخرى داعمة خارج منطقة الحدث، مثل: مواقف نادي الوصل، ومواقف الكفاف "مواقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب".

وأكد البنا أن الهيئة رفعت جاهزية جميع وسائل النقل العام لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد المستخدمين، وفي مقدمتها مترو دبي، إذ سيتم تشغيل أكثر من 14 ألف مركبة أجرة، وأكثر من 18 ألف مركبة ليموزين ونقل فاخر، وأكثر من 1300 حافلة، إلى جانب الوسائل الأخرى، بدعم من 10 مراكز تحكم و26 مركبة تحويلات مرورية موزعة على مختلف المواقع الحيوية.

وتابع أن تشغيل مترو دبي على الخطين الأحمر والأخضر وترام دبي سيستمر على مدار 43 ساعة، حيث سيبدأ تشغيل المترو من الساعة الخامسة صباحاً يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وسيستمر حتى الساعة 11:59 مساءً من يوم الخميس 1 يناير 2026، فيما سيتم تشغيل ترام دبي من الساعة السادسة صباحاً يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 وحتى الساعة الواحدة صباحاً من يوم الجمعة 2 يناير 2026، وذلك لتسهيل وصول الجمهور إلى مواقع الاحتفالات وضمان سلاسة المغادرة بعد انتهاء الفعاليات.

وأوضح البنا أنه سيتم التحكم بالإشارات الضوئية ومراقبتها من خلال مراكز التحكم المرورية على عدد من الشوارع الرئيسة، مع وضع لوحات تحذيرية وإرشادية للمشاة ومستخدمي الطريق، وتفعيل الشاشات الذكية المتغيرة لتنبيه الجمهور بالإغلاقات والطرق والمواقف البديلة، حفاظاً على السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 5500 موظفاً من هيئة الطرق والمواصلات لدعم الحدث ميدانياً، والتنسيق مع الشركاء والمنسقين من الجهات ذات الصلة لتنفيذ الخطط التشغيلية وإدارة حركة الحشود بكفاءة.