لجنة تأمين الفعاليات في دبي جاهزة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026
دبي تتزين بـ 48 عرضاً للألعاب النارية في رأس السنة 2026
أعلنت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، خلال مؤتمر صحفي، جاهزية خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026.
وأكدت اكتمال الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية، ضمن منظومة تنسيقية تضم 55 جهة حكومية وشبه حكومية.
وذكرت اللجنة أن الفعاليات ستقام في 40 موقعا مختلفا، كما سيقام 48 عرضا للألعاب النارية في مدينة دبي.
وتشمل خطة تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 في إمارة دبي:
• 9884 عنصراً من الشرطة
• 1625 مركبة ودورية شرطية
• 53 زورق أمن وإنقاذ بحري
• 34 دورية خيالة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news