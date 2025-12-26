رئيس الدولة ونائباه يهنئون المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أطيب التهاني للمحتفلين بعيد الميلاد في دولة الإمارات والعالم، مع خالص الأمنيات بأن يعم السلام والأمن ربوع العالم أجمع، وأن تنعم البشرية بمستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نتوجّه بالتهنئة إلى الإخوة المسيحيين في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ونتطلع في هذه المناسبة المباركة إلى أن تسود قِيَم السلام والإخاء والتعايش الإنساني، وأن تتعزّز قِيَم الرحمة والمحبة بين شعوب العالم كافة».

وذكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات ومختلف أنحاء العالم، متمنّين الخير والسعادة للجميع، وأن يعم السلام بين شعوب العالم، وتسود المحبة والتسامح بين الأمم».