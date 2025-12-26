8 إجراءات تنظيمية لمنع مضايقة ركاب النقل العام باصطحاب «الاسكوتر الكهربائي»

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن نقل واصطحاب الاسكوتر الكهربائي عبر وسائل المواصلات العامة في الإمارة يخضع لقواعد سلامة مهمة يجب الالتزام بها، محددة ثمانية إجراءات تهدف إلى حماية الركاب، وضمان انسيابية الحركة داخل مرافق النقل المختلفة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم استخدام وسائل التنقّل الحديثة، وتعزيز مفاهيم السلامة المرورية.

وأوضحت الهيئة أن تلك الإجراءات أساسية وتُنظم اصطحاب الاسكوتر الكهربائي على متن وسائل النقل العام، وتشمل «السماح بالاسكوترات التي لا تتجاوز أبعادها 120 سم × 70 سم × 40 سم فقط»، على أن يكون الاسكوتر نظيفاً وجافاً ومطوياً قبل الصعود، كما لا يُسمح باصطحاب الاسكوتر الكهربائي على متن الحافلات بين المدن من نوع «كوتش»، بينما يجب ألا يتجاوز العدد الإجمالي للاسكوترات اسكوترين اثنين خلال الرحلة الواحدة.

وبيّنت «طرق دبي» أن من بين الاشتراطات المعتمدة، ضرورة استخدام الباب الواسع عند تحميل أو إنزال الاسكوتر، وتخزينه حصراً في المناطق المخصصة داخل المركبات، مع تثبيته باستخدام الأحزمة ونقاط التثبيت المعتمدة، والتأكد من ثباته الكامل طوال الرحلة، بما يمنع أي مخاطر محتملة أو إعاقة حركة الركاب، ويسهم في رفع مستوى السلامة داخل وسائل النقل العام.

وأكدت في تقرير لها نشرته عبر منصتها الرقمية، أنه يمنع ركوب الاسكوترات الكهربائية داخل المحطات أو على جسور المشاة، ولا يُسمح بشحن الاسكوترات الكهربائية في محطات مترو وترام دبي.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة حرصها على تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للاسكوتر الكهربائي في مختلف مناطق إمارة دبي، مشددة على أهمية التزام المستخدمين بقواعد وتعليمات المرور، وعلى رأسها استخدام المسارات المخصصة أو المشتركة، وعدم القيادة في المناطق غير المسموح بها، لما لذلك من دور مباشر في الحد من الحوادث وحماية مستخدمي الطريق من المشاة وراكبي الدراجات.

وأشارت الهيئة إلى أن الاسكوتر الكهربائي بات يشكل وسيلة تنقل مريحة وصديقة للبيئة، تُسهم في تقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسهيل الرحلات القصيرة داخل المدينة، خصوصاً في المناطق السكنية والمناطق الحيوية، موضحة أن تحقيق هذه الفوائد يتطلب التزاماً كاملاً من المستخدمين بإرشادات السلامة، بما يضمن استدامة هذه الوسيلة وتكاملها مع منظومة النقل في الإمارة.

ودعت «طرق دبي» مستخدمي الاسكوتر الكهربائي إلى الالتزام بالسرعة المحددة على اللوحات الإرشادية، وتجنّب القيادة خارج المسارات المخصصة، إلى جانب الحفاظ على مسافة أمان كافية بينهم وبين المشاة والدراجات الهوائية والمركبات الأخرى، كما شددت على أهمية أن يكون مستخدمو الاسكوتر مرئيين دائماً، من خلال ارتداء الخوذة الواقية، والسترات العاكسة، والملابس ذات الألوان الفاتحة أو الزاهية، خصوصاً خلال فترات المساء والليل.

وأكدت الهيئة أن الالتزام بهذه الإرشادات لا يقتصر على تعزيز السلامة الفردية فحسب، بل ينعكس إيجاباً على راحة وأمان جميع مستخدمي وسائل النقل العام والطريق، ويسهم في خلق بيئة تنقل أكثر أماناً واحتراماً، موضحة أن التعاون بين مستخدمي الاسكوتر والجهات المعنية يُعدّ عنصراً أساسياً في إنجاح سياسات التنقل المستدام التي تسعى دبي من خلالها إلى ترسيخ مكانتها مدينة ذكية وصديقة للبيئة.

وأشارت إلى مواصلة تطوير الأطر التنظيمية والتوعوية المرتبطة بوسائل التنقل الحديثة، بما يواكب النمو المتسارع في استخدامها، ويضمن تحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، وتقديم تجربة تنقل متكاملة تلبي تطلعات المجتمع، وتُعزّز جودة الحياة في الإمارة.

«طرق دبي»:

