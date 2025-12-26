الإمارات تستقطب شركات محلية وعالمية في قطاع التنقل بـ «الاسكوتر» والدراجة الهوائية

أدخلت دولة الإمارات أنظمة التنقل الذكي الفردية عبر الاسكوترات الكهربائية والدراجات الهوائية على منظومة النقل، لتمكين أفراد المجتمع من الوصول إلى وجهاتهم بطريقة سريعة واقتصادية، باعتبارها وسيلة تنقل فاعلة وسهلة وصديقة للبيئة للتنقلات اليومية القصيرة للعمل والترفيه، وتربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والتسويقية والخدمية والسكنية والترفيهية، ويمكن تشغيل الدراجات الكهربائية من خلال التطبيقات الذكية التابعة للشركات المشغلة، حيث يوجد لكل دراجة رمز استجابة سريع خاص بها.

وفتحت دولة الإمارات الأبواب أمام الشركات الناشئة للاستثمار في هذه المنظومة الحديثة لوسائل النقل، بعد تهيئة البنية التحتية اللازمة لها، ووضع القوانين والاشتراطات الضامنة لسلامة استخدامها، فتنافست الشركات لتقديم خدماتها في هذا الميدان، مستفيدة من بيئة الأعمال الخصبة والمثالية في الإمارات التي تحتضن الشركات الناشئة المحلية والعالمية، وتشجع نمو الاستثمارات الابتكارية وتطوير ريادة الأعمال.

وتسلط حملة «أجمل شتاء في العالم»، تحت شعار «شتاؤنا ريادة»، الضوء على المشروعات السياحية المبتكرة، وما تحظى به الشركات الناشئة من دعم كبير يرتقي بأدائها، ويسهم في نجاحها، ويُعزّز حضورها محلياً، ويدعم توسعها إقليمياً وعالمياً.

وحظيت وسائل التنقل الذكية، بما في ذلك الاسكوترات والدراجات الهوائية، بإقبال واسع من مختلف شرائح المجتمع، ما دفع الشركات الناشئة المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع إلى توسيع خدماتها وتغطية شتى مناطق الدولة لتلبية احتياجات الجمهور، وتبرز منها «كريم» و«أوبر» و«تير» (Teer)، و«لايم» (Lime)، و«فينيكس»، و«سكيرت» (Skurrt)، و«أرنب» (Arnab)، وغيرها الكثير من الشركات الناشئة.

وتتميز هذه الوسائل بسهولة الحصول عليها واستخدامها عبر تحميل تطبيقات الخدمة على الهاتف الذكي والخاصة بكل شركة مزودة للخدمة، للعثور على أقرب اسكوتر، ومسح رمز الاستجابة barcode للبدء والاستمتاع برحلة آمنة، عبر اتباع إرشادات السلامة وقوانين السير والمرور.

وقد حققت العديد من هذه الشركات نجاحات محلية وعالمية بعد انطلاقها في دولة الإمارات، أو دخولها إلى السوق الإماراتية للتوسع منها إقليمياً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة «كريم»، وهي إحدى الشركات التي تأسست في دبي عام 2012، وتخصصت في تقديم خدمات التوصيل من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، وتوالت نجاحاتها خلال سنوات قليلة حتى تم الإعلان رسمياً في عام 2019 عن قيام شركة أوبر بالاستحواذ عليها مقابل 3.1 مليارات دولار، حيث تُعدّ «كريم» إحدى أبرز قصص نجاح الشركات في الشرق الأوسط، وشهادة لمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار وريادة الأعمال التي وفرت البيئة الاستثمارية المثالية، وفتحت الباب واسعاً أمام المبتكرين من كل أنحاء العالم.