خطط أمنية ومرورية في رأس الخيمة والفجيرة لتأمين استقبال العام الجديد

أكدت شرطتا رأس الخيمة والفجيرة جاهزيتهما للاحتفالات بقدوم العام الجديد.

وقالت شرطة رأس الخيمة إنها استعرضت الخطة الأمنية والمرورية لتأمين الفعاليات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات والدوائر والهيئات الحكومية المعنية، مشيرة إلى وضع خطة أمنية ومرورية لتأمين الاحتفالات في المناطق السياحية والحيوية على مستوى الإمارة، تتضمن نشر ما يزيد على 70 دورية مرورية، لضمان انسيابية حركة السير وتأمين زوار الحدث.

وناشدت أفراد المجتمع التقيد بالقوانين والأنظمة المرورية، والالتزام بإرشادات رجال الشرطة والمرور، بما يدعم تعزيز السلامة المرورية والأمن والأمان لأفراد المجتمع والزوار.

وحذّرت من الممارسات غير الحضارية، مثل: استخدام أنواع الرش (اسبراي الحفلات)، وقيادة المركبة بتهوّر، والضجيج، ودعت إلى الالتزام بالإرشادات والنصائح التي تهدف لتوفير الحماية والسلامة، وتهيئة الأجواء لإنجاح الفعاليات والأنشطة، وتحقيق السعادة للجمهور، وإبراز الصورة المشرّفة عن الدولة.

وأكملت إدارة العمليات جاهزيتها، ووفرت أفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة في «غرفة العمليات»، داعية أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال بغرفة العمليات المركزية في حالة الطوارئ عبر الرقم 999 على مدار الساعة، وفي حالة عدم الطوارئ الاتصال على الرقم 901.

بدورها، أكملت القيادة العامة لشرطة الفجيرة استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، عبر خطط أمنية ومرورية متكاملة، تضمن سلامة الجمهور، وانسيابية الحركة في مواقع الفعاليات.

وأكدت تعزيز الانتشار الأمني، وتكثيف الدوريات، وتفعيل الأنظمة الذكية، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية، وجاهزية فرق الاستجابة السريعة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، وأفاد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، بأن الاستعدادات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية، داعياً الجمهور إلى التعاون والالتزام بالتعليمات، وتجنب الممارسات السلبية، حفاظاً على سلامة الجميع.

