«السلامة الغذائية» تطلق حملة توعية لمرتادي البر في أبوظبي

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، بالتزامن مع موسم الشتاء واعتدال الطقس وزيادة الإقبال على التنزه في الحدائق العامة والبر، حملة توعية واسعة لمرتادي البر في جميع أنحاء الإمارة، وتأتي الحملة لتعزيز الوعي بالمفاهيم والممارسات الصحيحة للتعامل مع المواد الغذائية خلال الرحلات، وضمان الحصول على غذاء آمن، وذلك في إطار سعيها للوصول إلى أرقى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، بما يحقق رفاهية وسلامة المجتمع، وأوضحت الهيئة أن الحملة تتضمن زيارات ميدانية تنفذها فرق توعوية من الهيئة لأماكن التخييم والحدائق العامة للالتقاء برواد وزوار هذه الأماكن من مختلف فئات المجتمع، وتقديم النصائح والإرشادات لهم حول سبل التعامل الآمن مع المواد الغذائية لتجنب تلوثها أو تلفها نتيجة الممارسات الخاطئة، وتعريفهم بأهم التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواد الغذائية خلال الرحلة.

وتتضمن الحملة نشر الرسائل التوعوية المرتبطة بسلامة الغذاء خلال رحلات البر عبر حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبلغات مختلفة، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وتشتمل الرسائل كذلك على فيلم توعوي يبين أهم النصائح الخاصة بسلامة الغذاء خلال الرحلات، إضافة إلى الرسائل النصية للجمهور.

وشددت الهيئة على أهمية التأكد من وجود كميات كافية من الثلج في صندوق الثلج لحفظ الأغذية سريعة التلف، والتأكد من وضع اللحوم النيّئة في أكياس عازلة منفصلة عن المأكولات المطبوخة أو الجاهزة للأكل.