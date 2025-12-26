1100 متطوع في احتفالات رأس السنة الميلادية بدبي

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي استقبال طلبات المتطوعين الراغبين في المشاركة بالفعاليات المساندة للأعمال الشرطية خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، ضمن سبع فرص تطوعية، تتمثل في العمل ضمن فرق الدراجات الهوائية، وفِرَق الخيالة، وفِرَق الروح الإيجابية، والتطوع في حتا، والتصوير، ودعم فريق العمل عن بُعد، والتطوع العام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع والمؤسسات الأمنية.

ويأتي الإعلان انطلاقاً من حرص شرطة دبي على إشراك المجتمع في منظومة الأمن والسلامة، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، بما يسهم في إنجاح الفعاليات الكبرى التي تعكس الصورة الحضارية للإمارة، وتؤكد مكانتها وجهةً عالميةً للاحتفالات والمناسبات الدولية.

وأكد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، العميد علي خلفان المنصوري، أن طرح الفرص التطوعية ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة.

كما يعكس هذا التوجه التزام شرطة دبي باستراتيجيتها المؤسسية الهادفة إلى بناء شراكات مجتمعية فاعلة، واستثمار طاقات المتطوعين في دعم الأمن المجتمعي، ورفع مستوى الوعي الوقائي، وتعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع.

وأكد أن شرطة دبي تطرح مئات الفرص التطوعية سنوياً في مختلف المجالات الرياضية والمجتمعية والأمنية، وتحرص على توفير بيئة تطوعية منظمة وآمنة، تُمكّن المتطوعين من أداء مهامهم بكفاءة واعتزاز، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تسهم في صقل مهارات المشاركين، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن.

ولفت إلى أن الفرص التطوعية السابقة أثبتت نجاح المتطوعين في دعم مختلف الفعاليات المساندة للأعمال الشرطية المتعلقة بإدارة وتنظيم الحشود، لافتاً إلى أن شرطة دبي تحرص دائماً على استقطاب الطاقات الإيجابية وأصحاب الكفاءة، وتوظيفها بما يخدم المجتمع، ويعزز صورة دبي الآمنة.

وسجل أكثر من 1100 متطوع في الفرص التطوعية المختلفة لاحتفالات رأس السنة الميلادية عبر الرابط https://www.dubaipolice.gov.ae/wps/portal/home/services/individualservices/publicVolunteer?lang=ar.

ومن المقرر أن يُغلق باب استقبال طلبات المتقدمين للتطوع بعد غد (28 ديسمبر)، على أن تبدأ مهام المتطوعين يوم الأربعاء المقبل (31 ديسمبر)، في تمام الخامسة مساءً، وفقاً للمناطق المحددة للاحتفالات، حيث سيتم توجيه المتطوعين بالمهام والإجراءات والتعليمات الواضحة، لضمان تحقيق أعلى مستويات التنظيم والانسيابية.