«صوتك مسموع» مبادرة شرطة دبي للتواصل مع أفراد المجتمع

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز شرطة المرقبات ومجلس الروح الإيجابية، فعالية «صوتك مسموع»، وهي مبادرة مجتمعية تابعة للإدارة العامة لمراكز الشرطة، وتهدف إلى تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي، من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي، وذلك في حضور عدد من الضباط وفريق مبادرة «الشرطي جارك» وفريق مبادرة «على دربك»، وبحضور أكثر من 4000 شخص من أفراد المجتمع.

وقال نائب مدير مركز شرطة المرقبات، المقدم ماجد عيسى رضا، إن الفعالية تمثل تجسيداً عملياً لحرص القيادة العامة لشرطة دبي على لقاء أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين، والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم عن قرب، بما يسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات.

وأضاف: «تمثل هذه الفعاليات واللقاءات قناة تواصل مهمة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات العامة»، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط، بل تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي.

بدورها، قالت رئيسة مجلس الروح الإيجابية رئيسة قسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، فاطمة بوحجير، إن هذه الفعالية تأتي على هامش ملتقى الوحيدة المجتمعي الذي نظمه المجلس لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، مؤكدة أن هذه الفعاليات تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام وتقبل الآخرين، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة في المناطق السكنية.