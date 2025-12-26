اللوحات الإلكترونية المتغيّرة في دبي تقلّص زمن الرحلات بنسبة 20%

أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن منظومة اللوحات الإلكترونية المتغيرة (Dynamic Message Signs) أصبحت إحدى الركائز الأساسية في جعل التنقّل في دبي أكثر سلاسة وأماناً، حيث أسهمت الرسائل الفورية التي تبثها اللوحات في تقليص زمن الرحلات بنسبة تصل إلى 20% على المحاور الحيوية، إلى جانب رفع مستويات السلامة المرورية من خلال التنبيه المبكر بالحوادث والازدحام المروري والظروف الجوية المتقلبة.

وتدير الهيئة حالياً 112 لوحة إلكترونية، موزعة استراتيجياً على شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، ضمن النظام المتطور للتحكم المروري (iTraffic) بمركز دبي للأنظمة المرورية الذكية.

ويعكس تطوير منظومة اللوحات الإلكترونية المتغيّرة حرص الهيئة على توظيف أحدث التقنيات العالمية، والتزامها بجعل التنقّل تجربة أكثر أماناً وراحة لسكان وزوار إمارة دبي، وتسهم الرسائل الإرشادية في مساعدة السائقين على تفادي الازدحام والحوادث المرورية، كما تمنحهم راحة وطمأنينة أثناء القيادة، بما ينسجم مع رؤية دبي لتكون مدينة ذكية رائدة تضع الإنسان وسلامته في أولوياتها.

وقال مدير إدارة الأنظمة المرورية الذكية في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة، صلاح المرزوقي: «تسهم المنظومة بشكل كبير في رفع مستوى السلامة المرورية عبر إعداد رسائل موجهة بدرجات متتابعة بحسب موقع الحادث، حيث يُنشئ النظام تلقائياً مناطق تنبيه وإرشاد متتالية على مسافات مختلفة، تبدأ من كيلومترين قبل موقع الحادث، ثم منطقة ازدحام، وصولاً إلى منطقة إرشاد أبعد (أقل ازدحاماً) لتوجيه الحركة بعيداً عن موقع الحادث المروري، بما يقلل من احتمالية وقوع حوادث ثانوية».

وأضاف المرزوقي: «تُعد اللوحات الإلكترونية المتغيّرة من أهم قنوات التواصل اللحظي مع مستخدمي الطرق، إذ تُستخدم لنشر التنبيهات الخاصة بالازدحام والحوادث وتعطّل المركبات، وإدارة التحويلات المرورية، وتوجيه الحركة خلال الفعاليات الكبرى، إلى جانب حملات التوعية المرورية»، مشيراً إلى أن الهيئة خصصت 22 لوحة إلكترونية لعرض زمن الرحلات إلى وجهات رئيسة، مثل مطار دبي الدولي ومرسى دبي، عبر بث البيانات بشكل تلقائي وعلى مدار الساعة، بما يساعد السائقين على اتخاذ قرارات أفضل لمسارات رحلاتهم.

وأضاف: «شهد النصف الأول من العام الجاري تشغيل 17 ألفاً و819 رسالة عبر اللوحات الإلكترونية المتغيّرة، وجاءت الرسائل المرتبطة بالحوادث في المقدمة بعدد 12 ألفاً و283 رسالة، تلتها الرسائل التحذيرية بعدد 1038رسالة، ثم رسائل الازدحام المروري بـ984 رسالة، ورسائل الأعطال بـ905 رسالات، كما تم بث 90 رسالة مرتبطة بالإغلاقات الكلية للطرق، إلى جانب 2519 رسالة أخرى، شملت تنبيهات الطقس وأعمال الطرق وغيرها، موضحاً أن هذه الأرقام تعكس الدور المحوري للمنظومة في الاستجابة الفعّالة لمختلف السيناريوهات التشغيلية».

جدير بالذكر أن اللوحات المتغيرة تتكامل مع بيانات الحساسات الميدانية، مثل أنظمة حساب أزمنة الرحلات، وأجهزة رصد الأحجام المرورية والسرعات، إضافة إلى محطات رصد حالة الطقس، ويقوم النظام المركزي (iTraffic) بتحليل هذه البيانات الضخمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لوضع خطط استجابة فورية يتم اعتمادها من المشغّلين أو تنفيذها تلقائياً خلال الظروف الطارئة، مثل الضباب أو الأمطار الغزيرة.

