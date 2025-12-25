إغلاق مسار القادمين من الشارقة باتجاه رأس الخيمة عند الجسر (7) على شارع الإمارات

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن إغلاق المسار للقادمين من إمارة الشارقة باتجاه إمارة رأس الخيمة عند الجسر رقم (7)، على شارع الإمارات، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر، 2025، بسبب تنفيذ أعمال تطويرية على شارع الإمارات.

وأوضحت الوزارة أنه يتعيّن على السائقين القادمين من الشارقة استخدام الطرق البديلة عبر الجسر رقم (8)، لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.

وأكّدت وزارة الطاقة والبنية التحتية أهمية التزام السائقين بالإرشادات المرورية، والقيادة بحذر، حفاظاً على السلامة العامة، مقدّرة تعاون مستخدمي الطريق خلال فترة تنفيذ الأعمال التطويرية.