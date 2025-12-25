محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 12 لسنة 2025 بشأن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، متضمناً أهدافها واختصاصاتها والجهات المعنية، حيث تجسد المؤسسة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته الرئيس الأعلى للمؤسسة في تطوير العمل الخيري والإغاثي والإنساني.

وإلى جانب القانون، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ثلاثة مراسيم تنظيمية بشأن المؤسسة، تمثلت في المرسوم رقم 41 لسنة 2025، بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيساً لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم 43 لسنة 2025 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، والذي نص على أن يشكل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً للرئيس.

ويضم مجلس أمناء المؤسسة في عضويته كلاً من: سمـو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمـو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمـو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمـو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمـو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

كما يضم مجلس أمناء المؤسسة في عضويته أيضاً: أمين عام المؤسسة محمد عبدالله القرقاوي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء ريم الهاشمي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي الدكتور علوي الشيخ، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات سعيد محمد الطاير، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم محمد المر، ورئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي مطر محمد الطاير، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية عبدالله البسطي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام مروان بن غليطة، ورئيس جائزة الإعلام العربي منى غانم المرّي، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة جمال بن حويرب، والمدير التنفيذي للمؤسسة سعيد العطر.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم 42 لسنة 2025، بتعيين محمد عبد الله القرقاوي أميناً عاماً لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

كما أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم (3) لسنة 2025 بتعيين سعيد العطر مديراً تنفيذياً لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

أهداف المؤسسة

وحدد القانون رقم 12 لسنة 2025 أهداف المؤسسة؛ والتي تشمل دعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي، من خلال تنسيق الجهود التي من شأنها تعزيز تلك الاستراتيجية، ورسم الرُّؤية العامة والإطار الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله الجهات المعنية لتحقيق أهداف المؤسسة.

وتتضمن الأهداف أيضاً إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات لدعم العمل الإنساني، وتشجيع ثقافة العمل الإنساني والتنموي في دولة الإمارات والعالم العربي بما يُحقق الرؤية التنموية للدولة، إضافة إلى تأمين الدعم المالي لتمويل المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية التي يرعاها صاحب السمو حاكم دبي الرئيس الأعلى للمؤسسة، بما يضمن استدامتها.

كما تتضمن الأهداف تعزيز دور المؤسسة دولياً في المجالات الخيرية والإغاثية والإنسانية، بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإنسانية المحلية والعالمية، ورسم الإطار الإعلامي العام للمؤسسة والجهات المعنية لإبراز مُساهماتها ودورها في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وبما يُحقق التكامل في الرسائل الإعلامية والهوية المرئية للجهات المعنية، إلى جانب تعزيز التناغم بين الجهات المعنية وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيراً على المجتمع المحلي والعربي والعالمي، لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية، بما يوضح أثرها العميق في مكافحة الآفات المختلفة التي تهدد المجتمعات.

اختصاصات المؤسسة

ونصّ القانون على أن يكون لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات منها: الإشراف والتنسيق العام على مبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المعنية، ورفع التقارير اللازمة بشأنها للرئيس الأعلى للمؤسسة، وإعداد خطة اتصال استراتيجي متكاملة لربط جميع مبادرات الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم الإعلامي لها، ووضع آلية متكاملة لإدارة المعلومات لحصر جميع المبادرات والمشاريع الخاصة بالجهات المعنية وقياس أدائها ومخرجاتها وأثرها بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة، ونشر الوعي بأهمية العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتولى المؤسسة أيضاً وضع الخطط التنموية والتطويرية في مجال العمل الخيري والإغاثي والإنساني محلياً ودولياً، والمساهمة في توفير المساعدة المالية للمحتاجين من الحالات الإنسانية، وتطوير شبكة تعاون إقليمية وعالمية في مجال العمل الإنساني والتنموي، والعمل على الانضمام إلى عضوية المؤسسات الخيرية والإنسانية والإغاثية الدولية لضمان حصول المؤسسة على الاعتراف الدولي وفقاً للتشريعات السارية، وإصدار التقارير بالتعاون مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمجال عمل المؤسسة.

كما تختص المؤسسة بإدارة الهبات والمنح والأوقاف والجوائز التي تتلقاها أو تُنشئها المؤسسة وفقاً للتشريعات السارية، وتنفيذ المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية والإغاثية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتنظيم حملات جمع التبرعات لتمويل ودعم المشاريع والمبادرات الخيرية والإنسانية والإغاثية التي تُطلقها أو تشارك فيها المؤسسة أو أي من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات السارية، فضلاً عن توفير الدعم للمؤسسات العلمية والأنشطة البحثية المتخصصة من خلال منحها الجوائز والمكافآت التقديرية وإنشاء برامج المنح الدراسية للأبحاث والدراسات بالتنسيق مع الجامعات المعترف بها من الجهة المختصة داخل الدولة وخارجها، وتنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة بالشؤون والأعمال الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها.

الجهات المعنية

وقد حدد القانون الجهات المعنية التي تتضمن عدداً من المؤسسات والحملات والمبادرات التي أطلقها صاحب السمو حاكم دبي والتي تساهم مع المؤسسة في تحقيق أهدافها، ومن ضمنها مؤسسة نور دبي ومؤسسة سقيا الإمارات ومؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية ودبي الإنسانية ومتحف المستقبل ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومبادرة تحدي القراءة العربي وعدد من الجوائز التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لدعم المشاريع الخيرية والعلمية والإنسانية والثقافية.