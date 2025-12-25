حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سلطان بن أحمد القاسمي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تسمية أعضاء مجلس القضاء في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس القضاء في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب الحاكم، وعضوية كل من: المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة نائباً للرئيس، والقاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء، و القاضي أحمد عبدالله الملا رئيس محكمة النقض، والمستشار أنور أمين الهرمودي النائب العام، والقاضية الدكتورة سلامة راشد بن تميم الكتبي رئيسة دائرة التفتيش القضائي، والقاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس المحاكم الاستئنافية، والقاضي الدكتور عمر عبيد الغول السلامي رئيس المحاكم الابتدائية.