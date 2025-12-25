المستشفى الإماراتي العائم بالعريش يستقبل الدفعة الخامسة من الفريق الطبي الإندونيسي

استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش، الدفعة الخامسة من الفريق الطبي الإندونيسي، والتي تضم عدداً من الأطباء والممرضين في تخصصات متعددة، للعمل إلى جانب الطاقم الطبي الإماراتي ضمن منظومة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

ويساهم الفريق الإندونيسي، بالتكامل مع الكوادر الطبية الإماراتية، في تقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير، بما يضمن رفع جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، وتوسيع نطاق التخصصات المتاحة للمرضى والمصابين.

ويختص أعضاء الدفعة الجديدة من الفريق الطبي الإندونيسي في مجالات العظام، والجراحة، والتخدير، والطب الباطني، والتصوير الإشعاعي، بما يدعم قدرات المستشفى في استقبال الحالات المختلفة وتقديم الرعاية اللازمة لها.

وتأتي مشاركة الكوادر الطبية الإندونيسية تأكيداً على عمق العلاقات الإماراتية–الإندونيسية، وامتداداً للتعاون المشترك في المجالات الإنسانية والإغاثية، بما يعكس التزام البلدين بدعم الجهود الطبية الرامية إلى التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين.

ويواصل المستشفى الإماراتي العائم بالعريش أداء دوره الإنساني ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال علاج المرضى والجرحى الفلسطينيين وإيواء مرافقيهم، حيث دُشّنت خدماته العلاجية في 23 فبراير 2024، ويضم 100 سرير للمرضى و100 سرير لمرافقيهم، إضافة إلى غرف عمليات مجهزة، ووحدات عناية مركزة، وأقسام أشعة ومختبرات.

ومنذ تدشينه، قدّم المستشفى أكثر من 12,000 خدمة علاجية، وأجرى أكثر من 5200 عملية جراحية، وقدّم أكثر من 6500 جلسة علاج طبيعي، إلى جانب تركيب 26 طرفاً صناعياً للمرضى من قطاع غزة.