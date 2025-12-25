حاكم الشارقة: إذا أنجزنا الاكتفاء الذاتي وإنتاج الغذاء الصحي نكون حققنا لبلدنا الكثير

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، مصنع مليحة للألبان، الذي تقدر طاقته الإجمالية بنحو 600 طن، وتبلغ مساحته 20 ألف متر مربع، كما تسلم سموه شهادة تسجيل مزرعة مليحة للألبان في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر مزرعة أبقار من سلالة «A2A2» في العالم، وذلك في منطقة مليحة.

وكان في استقبال سموه، سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ المهندس محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، ووزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الجهات الحكومية وممثلي الشركاء.

وألقى صاحب السمو حاكم الشارقة كلمة بهذه المناسبة، أشار فيها إلى سعادته بإنجاز مشروع مزرعة ومصنع مليحة للألبان بجودة عالية، ومواصفات صحية خالصة، وهو مشروع كان حلماً لسموه منذ 65 سنة، وخلال هذه السنوات عمل سموه على رعاية المجتمع والارتقاء بأبنائه وبناته، وعاصر خلال هذه السنوات ثلاثة أجيال، وتحقق هذه الحلم مع الجيل الرابع، وبمشاركة أبناء الشارقة المتعلمين والمتمكنين والمتمسكين بالقيم والمبادئ، والمتحلين بالمسؤولية.

وتناول سموه مشروعات الأمن الغذائي المتنوعة في الشارقة، التي تمضي على قدمٍ وساق، مشيراً سموه إلى تعدد أساليب تطوير المنطقة من حيث المزارع المتنوعة والمصانع المصاحبة للمزارع، وطرح البرامج التعليمية الجامعية في كليات الزراعة والبيطرة وعلوم الصحراء بجامعة الذيد، والتي ستُخرج كوادر للعمل في مشروعات الأمن الغذائي في المنطقة.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة على أهمية الرجوع إلى الأصول في كل شيء، موضحاً أن الشارقة تركز على الصحراء لأنها تمثل أصل أهل المنطقة، ومنها يخرج الغذاء الذي يشمل الدواجن والأبقار والماعز، إضافة إلى الإنتاج الزراعي من البذور الأصلية وغيرها من المنتجات.

وضرب سموه عدداً من الأمثلة التي تدخّل فيها الإنسان لتغيير سلالات الأشجار أو الحيوانات وإدخال عمليات كيميائية، وأصبحت منتجاتها ضارة وليست مفيدة، مقارنةً بما ذكره القرآن الكريم الذي بيّن أفضل الطرق للمنتجات التي تفيد صحة الإنسان بشكل عام، مبيناً سموه أن الأبقار في مزرعة مليحة من سلالة نادرة وأصلية هي «A2A2»، ولذلك يمتاز حليبها بصفات متميزة، منها 20 صفة صحية، وكذلك غذاؤها وعلاجها من مواد صحية وطبيعية.

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة المشروعات الأخرى التي تأتي ضمن الغذاء الصحي في الإمارة، وهي عملية زراعة أشجار الزيتون التي تتم على جبل ديم، حيث تمت زراعة 3800 شجرة.

وتناول صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع طيور فلي، مشيراً سموه إلى أن الدواجن فيه أيضاً من سلالة خاصة، وهي نوع حقلي تتم تربيتها في حقولٍ مفتوحة، وتتلقى فيه كل شيء طبيعي من الغذاء والدواء، كما تستغرق مدة نموها حتى وصولها إلى مرحلة الإنتاج ثلاثة أشهر، وقال سموه «نحن لا نريد المكسب، بل نريد الصحة للناس، ونحن نكون قد حققنا لبلدنا الكثير، إذا أنجزنا الاكتفاء الذاتي وإنتاج الغذاء الصحي».

ولفت سموه إلى أن مشروع إنتاج الخضراوات يتميز أيضاً بسلالات لنباتات أصلية، حيث تم التعاون مع بعض المزارع في ألمانيا، مؤكداً سموّه أن الأساس في عمليات الزراعة هي إدارة العملية الزراعية بدقة، والمتابعة والملاحظة المستمرة من المتخصصين، وبالاعتماد على الأجهزة الرقمية التي تعمل على مراقبة درجة الرطوبة والري بالمياه، ما يجعل الإنتاج وفق أعلى المواصفات، كما هو الحال في قمح الشارقة، الذي تمت تسميته بسبع سنابل لأن الحبة الواحدة منه تنتج سبع سنابل.

ولفت سموه إلى أن حياة الإنسان يجب أن تقوم على سلوك الطريق الذي وجه به الله، سبحانه وتعالى، لأن فيه التوفيق والنجاح، قائلاً سموه «أتمنى أن ما سلكناه من طريقٍ بفضل الله أن نطبقه على كافة الأعمال في حياتنا، ونحن هنا في الشارقة نلتزم بالدرجة الأولى بديننا وبعروبتنا، ونلتزم بعاداتنا وتقاليدنا».

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد قام فور وصوله بجولة في مزرعة مليحة للألبان، حيث تفضل سموه بقص الشريط التقليدي إيذاناً بافتتاح مصنع مليحة للألبان، كما دشّن سموه العمليات التشغيلية للمصنع بتحريك ذراع التشغيل، ليتجول بعدها برفقة الحضور في مركز الزوار.

وانتقل سموّه إلى منطقة الحفل الذي استهل بعرضين مرئيين، تناول الأول حكاية مليحة التي تمثل منتجاتها النقاء في الفكرة وفي الوصية بالغذاء الصحي، وفي الرسالة العميقة، وهي حكاية مكان بدأت بحلم ووصية وتحولت إلى مصنع، فيما قدم العرض الثاني فيلماً وثائقياً عن مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» ومشروعاتها المتنوعة في الأمن الغذائي.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور عرضاً عن مزرعة مليحة للألبان، وكيف تحولت الأرض الصحراوية إلى مزارع ومصانع وحياة كاملة.

وفي ختام حفل الافتتاح، تفضل سموه بتكريم عدد من الجهات الاتحادية والمحلية والشركاء من القطاع الخاص من داخل الدولة وخارجها.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة شهادة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية لمزرعة مليحة للألبان كأكبر مزرعة أبقار من سلالة «A2A2» في العالم، حيث يزيد عدد أبقارها على 6400 بقرة، كما تسلم سموه درعاً تذكارية من جمعية مربي هولشتاين الدنماركية، وذلك تقديراً وامتناناً لجهود سموه في الحفاظ على سلالات الأبقار النادرة حول العالم.