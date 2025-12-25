37 مكتب عمالة مساعدة مخالفاً خلال 6 أشهر.. و«التوطين» تغلق «عود الريم»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إصدار قرار بإلغاء ترخيص «مكتب عود الريم لخدمات العمالة المساعدة» في عجمان، بالتعاون مع الجهات المعنية، بعد رصد مخالفته الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، والتأكد من واقع المخالفة بناء على تقرير منظومة التفتيش في الوزارة، استناداً إلى الإجراءات الرقابية المستدامة التي تطبقها الوزارة على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومنظومة الشكاوى الرائدة، والاستجابة لشكاوى المتعاملين.

وأسفرت جهود الوزارة في ضبط وتعزيز والتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة، عن مخالفة 37 مكتب عمالة مساعدة، خلال النصف الأول من عام 2025، بمجموع 107 مخالفات.

وأكدت الوزارة عدم تهاونها في تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مكتب «عود الريم لخدمات العمالة المساعدة»، وإخطار الجهات المعنية المحلية بقرار إلغاء الترخيص، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها، وإلزام أصحاب المكتب بتسوية أوضاع العمالة المساعدة لديهم، وفقاً لأنظمة الوزارة، وتحصيل الغرامات المترتبة على مخالفات المكتب.

ودعت الوزارة المتعاملين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية وأي ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، مؤكدة حرصها على الاستماع لشكاوى المتعاملين ومعالجتها، وذلك في إطار جهودها لضبط وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وتعزيز تنافسية وريادة سوق عمل الخدمات المساعدة في الدولة، والتأكد من التزامها بالقواعد والتشريعات الناظمة لسوق العمل، بما يضمن حقوق كل أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة.