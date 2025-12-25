الإمارات تُرحب باتفاق تبادُل الأسرى والمحتجزين في اليمن

رحبت الإمارات العربية المتحدة بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، والذي يُمثّل خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وتُعزّز الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن والمنطقة.

وثمّنت وزارة الخارجية، في بيان لها، الجهود التي بذلتها سلطنة عُمان الشقيقة في استضافة وتيسير المفاوضات، وتعاون المملكة العربية السعودية الشقيقة، إلى جانب الدور المهم الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لافتة إلى أن هذا الاتفاق الإنساني يشكل خطوة نحو بناء الثقة وتهيئة الظروف لإحلال السلام.

وأكدت الوزارة دعم دولة الإمارات الراسخ لكل الجهود الإقليمية والدولية، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام يُنهي الأزمة، ويضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق، بما يلبّي تطلعاته المشروعة نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

